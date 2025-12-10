El marido de Kiko Hernández se declara en huelga de hambre y 'La casa de los gemelos' se queda sin presentador

Fran Antón, marido de Kiko Hernández, ha tomado una drástica medida al declararse en huelga de hambre y encadenarse a las puertas de su negocio en Melilla, el bar-terraza El Cielo de Melilla, en protesta por lo que considera un cierre injustificado e inexplicable por parte de la Policía Local de la ciudad autónoma. Este acto de protesta es la culminación de un periodo de intensa polémica que la pareja asegura estar sufriendo, incluyendo una supuesta campaña de acoso institucional y mediático. La tensión se ha disparado a raíz de la difusión de un vídeo manipulado mediante inteligencia artificial en el que Kiko Hernández aparecía besándose con un político local, lo que llevó al colaborador de televisión a interponer una denuncia por homofobia e injurias.

En este contexto personal y profesional, con su marido en huelga de hambre y encadenado, se enmarca la ausencia de Kiko Hernández en la gala del martes de La casa de los gemelos 2, el reality en el ejerce de presentador los martes y los jueves. Aunque los motivos exactos de su inasistencia al programa de esa noche no se han detallado, la situación personal que atraviesa su esposo en Melilla, luchando por la supervivencia de su negocio y su integridad física a través de la huelga de hambre, se presume como el factor determinante. Por el momento no se sabe si el próximo jueves Kiko Hernández volverá a la polémica casa como maestro de ceremonias el próximo jueves o su situación personal le impedirá seguir en el proyecto.

El propio Fran Antón ha compartido vídeos explicando su desesperada situación, asegurando que el cierre del local se ha producido a pesar de contar con una licencia vigente y que los agentes le han impedido incluso el acceso para recoger sus pertenencias, sintiéndose totalmente desamparado ante lo que percibe como una injusticia. Esta crisis, que mezcla un conflicto empresarial y legal con una fuerte carga mediática y personal, ha forzado a Kiko Hernández a priorizar el apoyo a su marido y la defensa de sus intereses, dejando en un segundo plano sus compromisos profesionales en televisión.

La decisión de Fran Antón de iniciar la huelga de hambre es un intento desesperado por visibilizar y revertir el cierre de su negocio, un proyecto que la pareja inauguró con gran ilusión hace apenas un año, y que ahora se ve truncado por lo que ellos denuncian como una persecución.