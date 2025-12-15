¿Quién es la morena que acompañaba este sábado a Bertín en una fiesta navideña?

El cantante vuelve a las andadas. Este fin de semana se ha dejado ver muy bien acompañado en la última fiesta de Navidad de El Turronero, celebrada en la casa que el empresario tiene en Ubrique. Aunque últimamente busca un perfil más bajo que el que había alcanzado últimamente, José Luis Rodríguez ha invitado a medio centenar de personas a su tradicional zambomba navideña.

Entre los invitados de honor estaba Bertín Osborne, que en esta ocasión ha acudido al fiestorro acompañado por una mujer morena, de edad indeterminada pero bastante más joven que él, y muy guapa, según relatan testigos presenciales. Es decir, el perfil que tanto gusta al artista andaluz, ya que muchos le encontraron parecido con Gabriela Guillén, la madre de su hijo pequeño. El cantante viajó con esta mujer hasta Ubrique y abandonó el recinto de la fiesta también con ella hacia las diez de la noche.

Quizá debido a que iba acompañado, Bertín aprovechó sus minutos sobre el escenario para pedir a los asistentes que no hiciesen fotos de la jornada, para evitar, se supone, comentarios posteriores. El cantante solicitó a los invitados que se centrasen en disfrutar y no en retratar lo que estaba pasando con sus teléfonos móviles.

Nada que ver por ejemplo con Susanna Griso. La periodista también acudió a la fiesta, y se mostró de lo más acaramelada con su novio, Luis Enríquez, con el que va a casarse este verano. Pitingo, Carlos Herrera, Álvaro Muñoz Escassi, el juez Pedraz, María del Monte y su esposa Inmaculada Casal, Ortega Cano, su hija Gloria Camila, sus sobrinas Rocío Flores y Rosario Mohedano o su cuñada Rosa Benito estaban entre los asistentes.