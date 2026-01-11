Kate Winslet sorprende al revelar que sus primeras experiencias sexuales fueron con mujeres

La actriz británica Kate Winslet se convirtió en estrella con el estreno de "Titanic", la película que la emparejó con Leonardo DiCaprio, que recaudó en las taquillas de todo el mundo dos mil millones de dólares, considerada entonces, en 1997, la más vista. Con el paso del tiempo, Kate ha sido reconocida como una de las mejores actrices de su generación. Sencilla, ajena a todo divismo, ha dado siempre a entender que, por mucho que el cine y el teatro formen parte importante de su vida, renuncia a cualquier proyecto artístico que se le presente si eso puede repercutir en su vida familiar. Se ha casado tres veces y es madre de tres hijos, cuya educación y cuidados coloca en primer lugar.

Nacida en 1975 en Reading, Reino Unido, es hija y nieta de actores, y empezó a actuar a muy corta edad. Hace unos días, ha recordado algo que hasta ahora le parecía inconfesable: haber tenido en su adolescencia sus primeras experiencias sexuales. Explicó que debió hacerlo por pura curiosidad. Quedó atrapada por cierto tiempo en esas relaciones debido a su inseguridad y vulnerabilidad. Transcurrida esa etapa, vivió otras relaciones sentimentales, pero con hombres, y nunca más ha sentido tentaciones lésbicas. Lo que sí ha quedado en el cine es su debut en 1994 con "Criaturas celestiales", junto a Melanie Lynskey, que abordaba en su argumento precisamente un caso similar al suyo: el conocimiento con alguien de su propio sexo.

Cuando conoció al director James Cameron, Kate Winslet supo que este preparaba la película "Titanic" y le pidió una prueba para el papel de Rose DeWitt Bukater, la joven de la alta sociedad que, embarcada en una travesía transatlántica, vive un inesperado amor con un joven sin fortuna que viaja en una clase inferior (la más barata). Cameron le hizo ver a Kate que aún era una actriz novata y desconocida, y por tanto inapropiada para ese personaje protagonista. Insistió ella hasta que lo convenció. La crítica situó a la joven inglesa entre las más brillantes de su generación. "Titanic" le abrió las puertas para su inmediato futuro en el cine.

Forjada en el teatro, Kate Winslet no se dejó deslumbrar por los focos de la pantalla, y prefirió ir poco a poco convirtiéndose en una sólida actriz antes de lucirse como estrella, acaso en películas comerciales sin más. En su filmografía destacan aquellas incluidas en el cine independiente que le proporcionaron más satisfacciones personales que dinero y popularidad, lo que habría conseguido con otras películas de mayor presupuesto en grandes productoras. Eligió las menos pretenciosas, si excluimos algunos títulos, el principal, "Avatar: The Way of Water" (2022), y también "The Holiday".

En "Avatar" Kate Winslet no solo puso en su interpretación toda su experiencia ante las cámaras, sino que también afrontó la dureza del rodaje, en concreto una secuencia bajo el agua, aguantando la respiración durante algo más de siete minutos, como si estuviera compitiendo en una prueba olímpica de natación. La sacaron ya con evidentes signos de hipotermia; además, contrajo gripe y hematomas en brazos y rodillas. Durante las semanas que duró la filmación de la costosa película, experimentó un cansancio producido por las apenas cuatro horas que dormía diariamente. Todo ello sin pronunciar jamás una queja.

Y, desde entonces, Kate Winslet fue una mujer valiente para los demás, fiel a sí misma, con un magnetismo especial y un modo de trabajar sin miedo y sin ruido, sin necesidad de justificar ante nadie (ningún periodista, por ejemplo) algunas de sus reacciones profesionales. Ella, a la hora de afrontar papeles difíciles, los ha abordado sin problemas, segura de que los solventaría con absoluta responsabilidad. Por ejemplo, en 1999 hubo de aparecer desnuda en "Holy Smoke!", compartiendo explícitas secuencias de sexo con el actor Harvey Keitel. Estas escenas no eran gratuitas, dado el guion. Una revista de Los Ángeles, cuando rodó "Quills", acerca de los años de cautiverio del marqués de Sade, señaló a Kate Winslet como la actriz que exploraba con su personaje los límites de la liberación sexual femenina. Sin ropa apareció asimismo en "Little Children", aunque allí confesara su pudor por lo que sucedía en la historia con unos niños, consciente de que en la vida real ella era madre de dos hijos.

Sus trabajos teatrales y cinematográficos abarcan géneros distintos, sobre todo dramas de época, y otros en los que tuvo que desempeñar complejos personajes. En la pantalla logró un Óscar, después de seis nominaciones, en 2008 por "El lector"; pero también resultó premiada con 5 Globos de Oro, 5 Baftas, 2 Emmy y un Grammy, que corresponden a galardones norteamericanos, alemanes, de televisión y de música. Su relevancia artística queda reflejada con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y, aparte de esos trofeos, consta que la revista "People" la distinguió en 2005 como "una de las más bellas actrices del mundo", mientras que "Time", en 2009 y en 2021, la consideró "una de las actrices más influyentes". Sensible a la fama de su compatriota, la reina Isabel II le concedió el honor de ser Comendadora de la Orden del Imperio Británico.

Kate Winslet con su hija Mia

¿Y qué ha sido de su vida íntima, repasando su medio siglo de vida? Pues, a los quince años, comenzó a convivir durante cuatro años con el actor y escritor Stephen Tredre, que le llevaba doce años de diferencia. Ya separados, ella siguió conservando la amistad, hasta el día en que él murió de un cáncer de huesos. Conmovida, asistió en Londres a su funeral, lo que le impidió estar presente en el preestreno de "Titanic" en Los Ángeles. En 1998 se casó con el ayudante de dirección Jim Threapleton, con quien tuvo a su hija Mía. Se divorciaron en 2001 tras un matrimonio definido por ella como un desastre. Dos años después el director Sam Mendes se convirtió en su segundo esposo. Fueron padres de Joe Alfie Mendes. Ocho años permanecieron unidos hasta que Kate se cansó, harta de su infidelidad con la actriz Rebecca Hall. Por un corto tiempo ella se consoló en compañía del modelo Louis Dowler. Y en 2012 Kate contrajo matrimonio de nuevo, el tercero, con el empresario Edward Abel Smith, con quien ha alcanzado la estabilidad sentimental. Les nació Bear Blaze. Viven en una casa de campo en Inglaterra. Y Kate Winslet se reafirma en que lo que la hace más feliz es permanecer muy unida a su familia. "Mi mejor papel", asegura.