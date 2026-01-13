¿Quién es la misteriosa acompañante de Leiva?

Leiva vuelve a estar en el foco, pero esta vez no solo por su imparable momento profesional. Siendo uno de los compositores españoles más reconocidos y consolidados del panorama nacional, combinando el éxito en solitario con lanzamientos recientes (2024) como "Gigante" y "Bajo Presión", el cantautor madrileño protagoniza ahora una exclusiva que apunta directamente a su vida personal: una nueva ilusión podría haber llegado a su vida, devolviendo la sonrisa al artista más carismático del rock nacional.

La acompañante de Leiva es la modelo, empresaria y estilista Almudena Cañedo (Madrid, 1994). Tiene una pequeña marca de ropa pintada a mano llamada When at Home, proyecto en el que se embarcó hace unos años. La modelo aparece en un vídeo de Leiva, concretamente en el de la canción Con el pañuelo en los ojos, que interpreta junto a la cantante Gaby Moreno. A Almudena siempre le ha interesado el mundo de las artes, ya que su madre es profesora de acuarela y su padre, restaurador de antigüedades.

A lo largo de los años, Leiva ha construido una biografía sentimental tan intensa como discreta, siempre ligada a mujeres del mundo artístico. Su primera relación conocida fue con la cantante Alba Molina, una historia intensa y muy mediática marcada por la complicidad musical, que terminó pronto pero dejó una relación cercana. Años después, mantuvo un breve romance con la actriz Michelle Jenner, cuya ruptura coincidió con el inicio de su carrera en solitario y supuso una fuerte inspiración para algunas de sus canciones más personales.

Pero si hay un nombre inseparable de la vida sentimental de Leiva, ese es el de Macarena García. Ocho años de relación, en dos etapas, convirtieron a la actriz en su gran compañera de camino y musa declarada. Juntos compartieron premios, dedicatorias y momentos de enorme complicidad pública, hasta su ruptura definitiva en 2022. Desde entonces, el cantante había mantenido su corazón en calma… hasta ahora.