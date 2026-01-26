Carme Chaparro se casa con Bernabé Domínguez un día antes de entrar al quirófano

Después de varios meses alejada del foco mediático y centrada en su salud y en su familia, Carme Chaparro ha compartido una noticia con sus seguidores que pocos esperaban. La periodista se ha casado con Bernabé Domínguez, padre de sus dos hijas y su compañero de vida desde hace más de 25 años.

La pareja decidió darse el "sí, quiero" apenas un día antes de que Chaparro tuviera que entrar en el quirófano el pasado mes de noviembre. Un enlace sencillo, celebrado en la más estricta intimidad, que coincidió con el inicio de un proceso médico complicado y lleno de incertidumbre.

"En la salud y en la enfermedad' nunca ha sido tan literal" comenzaba escribiendo Carme en su publicación junto a unos vídeos en los que se pueden ver imágenes del gran día. "A veces, la vida tiene un sentido del humor macabro. A veces, la felicidad y el miedo están obligados a convivir en el mismo minuto" continua escribiendo. "25 años juntos y dos hijas. Y el destino unió nuestra pequeña boda íntima con el precipicio del quirófano. Mientras firmábamos oficialmente ser marido y mujer, en casa nos estaba esperando una maleta para largas semanas en el hospital" reconoce Chaparro.

Dentro de la adversidad, Carme se ha mostrado muy agradecida y ha querido destacar el apoyo incondicional de su marido durante todo el proceso de recuperación. "Si algo te enseñan 25 años juntos es a no soltar la mano cuando todo se oscurece. Gracias, mi amor, por estar, antes, durante y, sobre todo, ahora. Gracias por la calma en medio del caos. Por convertir el día previo al miedo en un día de amor. Y por seguir ahí cuando me desperté".

Una historia de amor detrás de cámaras

La historia de Carme Chaparro y Bernabé Domínguez comenzó en 1997, cuando se conocieron trabajando en la cobertura del funeral de Diana de Gales, ella periodista y él operador de cámara. Desde entonces, han construido una relación sólida, con dos hijos en común y lejos del ruido mediático.

Tras la operación, la periodista también quiso reconocer públicamente el trabajo del personal sanitario que la ha acompañado durante largas y complicadas estancias hospitalarias. Aún recuperándose y siguiendo las recomendaciones médicas, Chaparro afronta esta etapa con paciencia y esperanza, convencida de que, poco a poco, todo irá a mejor.