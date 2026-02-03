Hugo Castejón, detenido tras una pelea: "Entró en el hospital esposado"

Marisa Martín-Blázquez reveló en el programa Vamos a ver que, según la información que le ha llegado, Hugo Castejón —cantante, expareja de Marta Sánchez y exconcursante de Gran Hermano VIP— fue detenido por la Policía Nacional el pasado sábado tras verse involucrado en una pelea.

Tal y como explicó la periodista, el artista ingresó en el Hospital Universitario de La Princesa bajo custodia policial y esposado, lo que indicaría que el altercado tuvo lugar en Madrid y que necesitó asistencia médica.

La colaboradora también señaló que ha intentado contactar con Castejón sin éxito. "No me coge el teléfono; no sé si continúa detenido o si simplemente ha decidido no atender llamadas después de lo ocurrido", comentó. Aunque no ha podido confirmar más detalles sobre la presunta pelea, sí afirmó que el cantante presentaba heridas y lesiones, motivo por el cual fue trasladado al citado centro hospitalario, ubicado en la calle Diego de León, en el barrio de Salamanca.

Hugo Castejón saltó a la fama a raíz de su relación sentimental con Marta Sánchez. El romance, que se prolongó aproximadamente durante un año entre 2013 y 2014, lo situó de lleno en el foco de la prensa del corazón, que comenzó a interesarse tanto por su vida personal como por su trayectoria profesional. Desde ese momento, su nombre empezó a aparecer con frecuencia en medios y programas de televisión, consolidándose como un personaje habitual del panorama mediático más allá de su vínculo con la cantante.

En 2018 participó en Gran Hermano VIP 6, una experiencia en la que dejó claro que no pasaría desapercibido. Su estancia en la casa estuvo marcada por continuos y sonados enfrentamientos con Mila Ximénez, una dinámica inesperada que acabó convirtiéndose en uno de los principales hilos argumentales de la edición. Las discusiones y choques entre ambos les colocaron en el centro de la atención mediática y reforzaron la proyección televisiva de Castejón en aquel momento.

No obstante, tras la finalización del reality y su salida de la casa de Guadalix de la Sierra, Hugo Castejón optó por desaparecer del foco mediático. Desde entonces ha mantenido un perfil bajo, centrado en su carrera musical y en su trabajo como funcionario, y alejándose de la exposición pública. De hecho, no ha vuelto a participar ni siquiera en los debates de otros realities de Telecinco, algo habitual entre antiguos concursantes.