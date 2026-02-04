Carlos Alcaraz aviva los rumores de romance con Peggy Gou con su último gesto

Cada vez que Carlos Alcaraz juega un grand slam, le adjudican una novia. El reciente campeón del Open de Australia ha sido relacionado con la modelo y DJ coreana Peggy Gou después que esta fuera vista en el box del tenista murciano en el partido contra Álex de Minaur. Se trata de un espacio reservado habitualmente para el equipo y círculo íntimo del deportista, por lo que el gesto no pasó desapercibido.

Su implicación durante el encuentro fue absoluta. Las cámaras no dejaron de seguir sus gestos, celebraciones y momentos de nervios, hasta el punto de que varios medios especializados difundieron vídeos centrados exclusivamente en sus reacciones. En la posterior rueda de prensa el tenista al tenista le preguntaron por ella.

Peggy Gou is sitting in Carlos Alcaraz's player box for his match against de Minaur at Australian Open The 'Wow' mid-rally. She is invested 😂 pic.twitter.com/KmuYTljtun — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 27, 2026

"Es muy guay y espero ganar la próxima ronda si quiero ver su set [de música], estoy feliz de que esté cerca. Me ha ofrecido mucho apoyo, lo cual está muy guay, espero poder verla el domingo", dijo. Peggy se encontraba en Melbourne por trabajo, ya que tenía varios shows que coincidían con Abierto de Australia, incluida la actuación en la final como parte de AO LIVE, que combina tenis y música en directo como parte de la programación.

Carlos Alcaraz com Peggy Gou e Jannik Sinner na Coreia a alguns dias. pic.twitter.com/6u0EUhL2YG — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) January 12, 2026

En declaraciones al periódico The Australian, la artista que se conocieron gracias a un amigo en común, el empresario de restaurantes y clubes nocturnos David Grutman. "Somos amigos. Alcaraz y Jannik Sinner estaban jugando partidos en Corea y mis padres son grandes aficionados al tenis. Me preguntaron: '¿Podrías conseguirme una entrada, por favor?'". Le pregunté a David y él fue quien nos presentó. Nos vimos en Corea y nos hicimos buenos amigos", afirmó Gou.

A pesar de que ambos han dejado clara cuál su relación, lo cierto es que el último gesto del número uno del mundo no ha hecho más que avivar los rumores, especialmente para los fans. Alcaraz acompañó su última batería de fotos en Instagram con una canción de la artista, (It Goes) Nanana, muy popular en las redes sociales y en las listas de streaming.

Peggy Gou, tiene 34 años y es una de las DJs más influyentes de la escena electrónica internacional. Nacida en Corea del Sur, se formó en el prestigioso London College of Fashion y, con el tiempo, ha colaborado con firmas de lujo como Bottega Veneta, consolidando una carrera profesional que va mucho más allá de la música.