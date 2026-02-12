El mensaje de Elena Tablada a David Bisbal tras la muerte de su padre

David Bisbal afronta uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, Pepe Bisbal, una figura esencial en su trayectoria y muy querida en Almería. En medio del duelo, el cantante ha recibido una oleada de cariño tanto de sus seguidores como de compañeros de profesión, entre los que destacan Chenoa, Rosa López o David Bustamante, quienes no han dudado en mostrarle su apoyo público.

Sin embargo, una de las reacciones más significativas ha sido la de Elena Tablada. Pese al largo y mediático enfrentamiento judicial que han protagonizado por la custodia de su hija Ella, Elena ha confirmado que se ha puesto en contacto con el artista y su entorno. "Claro que he hablado con él, con su madre y con su hermana", aseguró, dejando claro que las rencillas quedan a un lado ante la tragedia.

La diseñadora ha querido rendir su particular homenaje al abuelo de su hija a través de sus redes sociales, compartiendo la misma imagen que publicó el cantante junto a un emotivo texto: "El cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe". Tablada ha reivindicado el vínculo familiar que, por encima de todo, une a su hija con el fallecido.

Sobre cómo le ha afectado la noticia, la exmujer de Bisbal se ha mostrado reflexiva, reconociendo la tristeza del momento y subrayando la importancia de la familia. "Hay que aprovechar a las personas y quererlas mientras estemos aquí", sentenció, en un claro mensaje de concordia en estos instantes de dolor para la familia Bisbal.