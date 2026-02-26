Gloria Camila y Álvaro García consolidan su reconciliación con un paseo por Madrid

A pesar de que la segunda oportunidad que decidieron darse Gloria Camila y Álvaro García con un romántico viaje a Venecia parecía peligrar tras la irrupción mediática de Manuel Cortés, quien insinuó sentirse "utilizado", la estabilidad ha regresado a la vida de la pareja.

Tras confirmar su vuelta con Álvaro en un programa de televisión, desvelando que este se presentó por sorpresa en su fiesta de cumpleaños el pasado 21 de febrero, ambos han decidido dejar de esconderse y apostar por su historia en común.

Más seguros de sus sentimientos, han protagonizado un paseo por el centro de la capital donde, aun conscientes de la presencia de los fotógrafos, no han escatimado en muestras de afecto y complicidad, ratificando el buen momento que atraviesan.

Entre risas y confidencias, Gloria Camila se mostró cariñosa con su pareja, mientras este le correspondía con abrazos e incluso le dedicaba una canción, evidenciando la química existente entre ambos en esta nueva etapa.

La jornada concluyó con una despedida afectuosa que, si bien no incluyó un beso cinematográfico ante las cámaras, sirvió para certificar que cualquier polémica pasada es un capítulo cerrado y que la relación se ha retomado con fuerza.