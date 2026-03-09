El idilio de Mbappé y Ester Expósito: citas en secreto y "besándose toda la noche"

El mundo del corazón se ha visto sorprendido en las últimas horas por un rumor que vincula a dos de los rostros más conocidos del panorama mediático actual. Se trata del delantero francés Kylian Mbappé y la intérprete española Ester Expósito. Ambos han desatado todo tipo de especulaciones en las redes sociales después de haber sido sorprendidos compartiendo tiempo juntos en la capital francesa, lo que ha avivado las voces sobre un posible idilio entre ambos.

La información ha salido a la luz a través del popular bloguero francés Aqababe, quien ha utilizado sus perfiles públicos para difundir la noticia. Según sus palabras, dispone de "información exclusiva" que confirmaría que el deportista y la antigua protagonista de la serie Élite mantienen una relación sentimental en la actualidad. El comunicador galo detalló que la pareja ya había coincidido el pasado 25 de febrero en la capital de España.

Mbappé and Ester Expósito leaving a hotel in Paris, France. pic.twitter.com/BAwwYIm0sW — 21 (@21metgala) March 8, 2026

Además de ese primer contacto, el mismo informante añadió que varios testigos presenciaron cómo la pareja se encontraba en actitud muy cómplice en un conocido local nocturno. En concreto, apuntó que fueron vistos en el bar Pullman, conocido popularmente como el décimo cielo, besándose toda la noche. Para ilustrar esta información, el bloguero adjuntó una serie de fotografías nocturnas. Pese a la escasa calidad de las imágenes, se puede distinguir al atacante madridista en actitud cariñosa con una joven de melena rubia que guarda un evidente parecido con la actriz madrileña.

Los encuentros no se habrían limitado a la geografía española. Recientemente, coincidiendo con la presencia de ambos en el país vecino, habrían vuelto a concertar una cita. La actriz se encontraba en la ciudad para asistir a diferentes compromisos profesionales vinculados con la Semana de la Moda, mientras que el jugador acudió para someterse a una revisión médica rutinaria relacionada con un esguince de rodilla. Esta lesión le ha mantenido apartado de los terrenos de juego durante las últimas jornadas con su club.

Aprovechando esta coincidencia geográfica, ambos habrían sido vistos en un exclusivo hotel parisino. Este mismo domingo, las cámaras captaron a la pareja en el interior de un mismo vehículo. En las imágenes difundidas, se podía observar a la actriz intentando ocultarse bajo una gorra para evitar ser reconocida por los fotógrafos, mientras que el futbolista galo accedía al interior del recinto a toda velocidad para esquivar a los medios de comunicación presentes.

Por el momento, ninguno de los dos protagonistas ha querido pronunciarse públicamente para confirmar o desmentir este presunto idilio amoroso. Mantienen un absoluto silencio mediático, dejando en el aire si lo que les une es una simple amistad o si ha surgido el amor tras estas últimas citas. Cabe recordar que la intérprete ya tuvo que salir al paso de unos rumores similares cuando fue grabada compartiendo una noche de fiesta con el también madridista Vinicius, aclarando en aquella ocasión que únicamente les unía una buena amistad.