El discreto posado de la familia de Juan Roig: así son las herederas del imperio Mercadona

La familia formada por Juan Roig y Hortensia Herrero, es muy discreta y no suele prodigarse en los medios de comunicación. Por eso llamó la atención hace unas semanas, cuando la Fundación Hortensia Herrero, fundación que impulsa proyectos culturales y patrimoniales, difundió una imagen del matrimonio y sus cuatro hijas, algo que no es habitual.

Fue el pasado mes de febrero cuando Hortensia Herrero, ejerció como madrina en un acto de entrega de la bandera de España a la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana. En una ceremonia presidida que estuvo presidida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la matriarca de la familia estuvo rodeada de su marido y sus cuatro hijas: Carolina, Amparo, Juana y Hortensia.

Juan Roig y Hortensia Herrero son figuras destacadas e influyentes del panorama empresarial español y una de las grandes fortunas del país. Se estima que la fortuna del matrimonio supera los 12.000 millones de euros. Juan Roig ocupa el cuarto lugar y su fortuna ronda los 7.900 millones mientras que la de su mujer, Hortensia Herrero, una de las coleccionistas de arte contemporáneo más importantes de España, se estima en unos 4.400 millones.

Las cuatro hermanas Roig Herrero intentan pasar inadvertidas y no suelen conceder entrevistas en los medios. Solo una de ellas, Hortensia, declaró una vez: "En mi familia siempre nos transmitieron que la propiedad se hereda, el puesto de trabajo no. Nos educaron en que en la vida todo te lo tienes que ganar, el camino lo construyes tú, con esfuerzo".

En la foto familiar posan los seis miembros de la familia.m En el centro, vestida de amarillo, Hortensia Herrero. Hortensia, la hija mayor, es miembro del consejo de administración y presidenta de la escuela de negocios valenciana EDEM, viste con un conjunto de vestido y americana en color verde. Carolina, que es economista y ejerce como secretaria del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría del grupo, viste con una chaqueta tipo tweed en gris y camisa blanca. Amparo, que es arquitecta y trabaja en el centro de arte impulsado por su madre, luce con traje pantalón oscuro y top a rayas, mientras que Juana, la menor de las cuatro hijas, trabaja en el área de transformación digital de Mercadona, viste con pantalón negro y una elegante chaqueta con botones joya en color rojo.