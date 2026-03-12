David Bisbal vuelve al trabajo tras la muerte de su padre

El pasado 10 de febrero, la vida de David Bisbal sufría un duro revés tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal, quien llevaba varios años lidiando con el alzhéimer. Durante este último mes, el cantante ha preferido mantenerse alejado del foco mediático, volcándose por completo en el calor de su familia y procesando la dolorosa pérdida en la más estricta intimidad. Sin embargo, el tiempo pasa y las obligaciones profesionales reclaman su atención, marcando así el inicio de una nueva etapa marcada por el recuerdo imborrable de su progenitor.

La esperada reaparición pública se ha producido en el marco de un compromiso publicitario, ya que el artista ejerce como embajador de la primera campaña de Refeel, la nueva bebida de la conocida marca Mahou San Miguel. En este evento se dejó ver con una actitud serena e incluso sonriente, demostrando que poco a poco va recuperando la normalidad. Al ser preguntado por su estado anímico, no ha dudado en sincerarse ante los medios: "Bien, bien, todo bien. Ya empezando a trabajar y preparando todo. Ya todo muy bien y muy consciente y muy acompañado, gracias a Dios".

Durante esta vuelta al trabajo, el almeriense ha querido reiterar su inmenso agradecimiento por el cariño recibido en estas semanas tan complicadas. En concreto, ha hecho una mención especial a la prensa y a la Federación de Boxeo, institución muy ligada a la figura de su padre, que fue un destacado púgil en su juventud. "Ha sido muy bonito todo, os lo agradezco. Un beso muy fuerte", declaró ante las cámaras, visiblemente reconfortado por la ola de solidaridad que ha despertado su situación personal.

Cabe recordar que, en el momento de la despedida, el vocalista utilizó sus redes sociales para rendir un sentido homenaje al hombre que le dio la vida. Con gran emoción, publicó una serie de fotografías retrospectivas acompañadas de unas conmovedoras palabras. "Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón (...) Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribía entonces, dejando patente la profunda admiración que sentía hacia él.

Pocas horas después de aquel mensaje virtual, sacó fuerzas de flaqueza para atender a los periodistas congregados a las puertas del tanatorio. Estuvo en todo momento respaldado por su madre, María Ferre, sus hermanos María del Mar y José María, y su esposa, Rosanna Zanetti. En aquel instante de profundo duelo, transmitió un mensaje de calma al asegurar que su padre se había ido en paz, rodeado de sus hijos, nietos y amigos, cerrando así un capítulo vital con la tranquilidad de haberle brindado amor hasta el último suspiro.