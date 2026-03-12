El criticado comportamiento de Chappell Roan, la superestrella del pop con alergia a la fama

Chappell Roan (28) es una de las artistas pop con más proyección del panorama internacional. El año pasado se hizo con el premio Grammy a mejor artista revelación, demostrando que ha llegado para quedarse en una industria altamente competitiva, especialmente para las mujeres. Su álbum The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023) fue un auténtico éxito con temas tan pegadizos como Hot To Go! o Good Luck, Babe! y su marcado estilo personal y talento en la composición le han valido las comparaciones con artistas de la talla de Lady Gaga.

Y aunque esto sea un sueño para cualquier artista de su edad, no es oro todo lo que reluce. Desde que despegó su carrera hace tres años, su alergia a la fama la está convirtiendo en un personaje controvertido que parece no querer vivir el peor lado del éxito. La cantante se encuentra esta semana en París con motivo de la Semana de la Moda, uno de los grandes eventos de la capital francesa donde se concentran cientos de famosos rodeados por innumerables paparazzi. Fue allí donde protagonizó un enfrentamiento con los fotógrafos, a los que pidió que la dejaran en paz. Ante su negativa, comenzó a grabarse a sí misma rodeada de personas para denunciar la situación.

"Esta es la gente que está rompiendo por completo las barreras personales. Os he pedido a todos vosotros que me dejéis en paz y dejéis de seguirme", dijo mirando el móvil, negándose también a firmar un autógrafo a un fan. El vídeo del momento se hizo rápidamente viral en las redes sociales y aunque hay quien entiende a Chappell, las críticas a la artista son muy llamativas. Muchos apuntan a una realidad: en vez de montar una escena, podría haber ignorado a los presentes sin más.

chappell roan was so fed up with the paps in paris that she decided to film them to show their faces in a video pic.twitter.com/Q6yo1HYXSP — pop backup ꧂ (@favsbackupp) March 9, 2026

Sus enfrentamientos con los fotógrafos no son nuevos. En 2024, durante el estreno del documental de su colega Olivia Rodrigo, se enfrentó a un reportero gráfico al que reconoció por desencuentros en el pasado. "Fuiste tan irrespetuoso conmigo en los Grammy... Me gritaste en la fiesta de los Grammy. Sí, lo recuerdo, fuiste muy grosero conmigo y merezco una disculpa por eso. Tienes que disculparte conmigo", le dijo para sorpresa de los presentes. También en la alfombra roja de los VMAs, donde le gritó a un fotógrafo: "¡Cállate la put* boca!" mientras le pedía que posara.

Chappell Roan confronts a photographer who was disrespectful to her at a Grammys party. pic.twitter.com/phs1SOTRER — Pop Crave (@PopCrave) October 26, 2024

Chappell Roan was told by a #vmas photographer to "shut the f**k up", leading to her response. pic.twitter.com/jXaTfIH7yR — 🏁 (@concertleaks) September 11, 2024

Tras el desconcierto que generó su reacción, Roan explicó a Entertainment Tonight que la tensión del momento y los gritos terminaron con su paciencia. "Es bastante abrumador y aterrador. Creo que, para alguien que tiene mucha ansiedad cuando le gritan, la alfombra roja es espantosa", señaló. "Tuve que gritar de vuelta. ¡Le devolví el grito! No puedes gritarme de esa manera", explicó.