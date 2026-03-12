El original traje asimétrico de Zara que la reina Letizia ha estrenado en Alcalá de Henares

El nuevo compromiso oficial en la agenda de la Casa Real ha llevado este miércoles a la reina Letizia hasta Alcalá de Henares, para presidir la clausura de la tercera edición del Máster de Formación Permanente en Reporterismo Internacional, impulsado de manera conjunta por RTVE y la Universidad de Alcalá, y que ha tenido como marco incomparable la Capilla de San Ildefonso del recinto universitario complutense.

Un posgrado tiene como objetivo principal formar a los futuros periodistas para que sean capaces de contar el mundo desde el propio terreno, preparándolos exhaustivamente en la cobertura de acontecimientos globales, conflictos armados, así como diversas crisis y transformaciones de índole política y social.

En el apartado estilístico, que acapara gran parte de las miradas en sus apariciones públicas, doña Letizia ha vuelto a confiar en el traje sastre, una pieza que luce últimamente en la mayoría de sus actos institucionales. Un traje que parece hecho a medida y con el que vuelve a apostar por la moda española, de la que es la mejor embajadora.

Se trata de un conjunto de traje pantalón de Zara, confeccionado en un cálido tejido jaspeado en tono gris marengo donde la protagonista es la chaqueta, que presenta un cierre lateral mediante dos botones, lo que genera una estructura asimétrica. Se trata de un patrón pensado para realzar la cintura y que resulta enormemente favorecedor. Lo ha combinado con un pantalón de talle alto y un corte ligeramente acampanado en el bajo, con el que ha conseguido un look sobrio y elegante.

Ha completado el estilismo con unos mocasines con tacón ancho de charol, de la firma menorquina Pons Quintana, y pendientes de oro rosa, diamantes y esmeraldas de pequeño tamaño engarzadas de Gold & Roses, que aportaban el toque de color al estilismo. Unos pendientes que lució la princesa Leonor el 29 de noviembre de 2023 en la sesión de Apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales.