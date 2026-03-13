Ana Torroja defiende a Julio Iglesias: "Las acusaciones hay que probarlas"

Ana Torroja vive un momento especialmente significativo en su vida personal tras recibir el título de Marquesa, un reconocimiento que llega en una etapa de plena madurez artística y que tiene un fuerte vínculo con la historia de su familia. Para la exvocalista de Mecano, acostumbrada a los galardones musicales, esta distinción posee un significado distinto: es más íntimo y está ligado al legado de su abuelo.

La artista ha explicado con emoción el valor que tiene este nombramiento para ella: "Lo más bonito de este título es que se lo concedieron a mi abuelo por su trabajo, no solo científico sino también en investigación. Es un reconocimiento al esfuerzo, y como yo soy muy trabajadora, me hace mucha ilusión". Más que el rango nobiliario, insiste en que lo importante es lo que representa: un homenaje al esfuerzo y a la dedicación de generaciones anteriores. Por eso, no descarta que esa tradición continúe en su familia, incluso en su hija, porque —según afirma— lo relevante no es tanto el título como el significado que hay detrás.

A Ana Torroja le fue concedido el título de III Marquesa de Torroja, un título nobiliario español vinculado al legado profesional y científico de su abuelo Eduardo Torroja Miret. El Marquesado de Torroja fue creado en 1961 en reconocimiento a su destacada labor en el campo de la ingeniería y la investigación. Su trabajo tuvo una gran influencia en el desarrollo de estructuras de hormigón y en la arquitectura moderna.

Tras su fallecimiento, el título pasó a su hijo, José Antonio Torroja Cavanillas, padre de Ana Torroja, que se convirtió en el segundo marqués. Cuando él murió en 2021, la cantante solicitó la sucesión del marquesado. Finalmente, en 2022 se oficializó su nombramiento, convirtiéndose así en la tercera titular del Marquesado de Torroja. Para la exvocalista de Mecano, este reconocimiento tiene sobre todo un valor simbólico y familiar, ya que recuerda el esfuerzo y el trabajo de las generaciones anteriores.

Al repasar su carrera, inevitablemente aparece el recuerdo de Mecano y la manera en que el grupo puso fin a su trayectoria. Torroja admite que le quedó cierta sensación agridulce sobre aquella despedida. "Se despidió como no debía irse. Bueno, yo creo que no fue la manera más bonita, ¿no? Habría estado bien haber dicho adiós, ¿no? Si realmente era un adiós".

También se ha referido al revuelo mediático que rodea a Julio Iglesias en los últimos meses. La cantante ha optado por una postura prudente y respetuosa, dejando claro que no puede opinar con firmeza sobre una situación que desconoce de primera mano: "Yo no le conozco personalmente. Parece mentira, pero no le conozco personalmente. Y yo lo que digo es que las acusaciones hay que probarlas y de momento no se ha probado nada. O sea que no puedo decir más porque no conozco más".