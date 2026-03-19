Ana Obregón rinde homenaje a su hijo Aless Lequio en su 71 cumpleaños

La presentadora y actriz Ana Obregón ha vuelto a sumar un año más a su vida en una jornada marcada por los contrastes emocionales. Al alcanzar la cifra de 71 años, la madrileña ha optado por alejarse de las grandes fiestas y eventos multitudinarios que solían caracterizar estas fechas en el pasado, para refugiarse en el calor de su núcleo familiar más estrecho. Esta celebración íntima refleja la transformación vital que ha experimentado desde la dolorosa pérdida de su hijo, una figura que continúa siendo el eje central de sus pensamientos.

En esta ocasión, el motivo principal que ha devuelto la ilusión a la actriz tiene nombre propio. Soplar las velas ha cobrado un nuevo significado gracias a la presencia de su nieta Ana Sandra, quien se ha convertido en el verdadero motor de su día a día. La llegada de la pequeña ha supuesto un bálsamo para la colaboradora de televisión, permitiéndole recuperar paulatinamente la sonrisa y encontrar un nuevo propósito tras atravesar los momentos más oscuros de su biografía.

A pesar de la innegable alegría que aporta la nueva integrante de la familia, el recuerdo de la tragedia sigue muy presente. A través de sus perfiles en las redes sociales, donde mantiene una comunicación constante y directa con sus seguidores, no quiso dejar pasar la oportunidad de realizar un sentido homenaje. Compartió unas fotografías entrañables de la velada en las que aparece ante la tarta de cumpleaños junto a la niña, acompañadas de unas palabras cargadas de significado: "Mi niño decía que 'cumplir años es una bendición'. Hoy he soplado las velas entre el cielo y la tierra con mi angelito, en otro cumpleaños agridulce".

El detalle más conmovedor de la jornada no pasó desapercibido para quienes siguen de cerca su trayectoria. Con el fin de sentir a su hijo aún más cerca en un día tan señalado, la actriz tomó una decisión estilística cargada de simbolismo. Decidió enfundarse el mismo vestido que llevó durante la última celebración de cumpleaños que pudo compartir con él en su hogar, antes de que el joven falleciera a causa del cáncer. Así lo explicó ella misma al final de su mensaje: "P. D. Llevo el mismo vestido con el que celebramos tu último cumpleaños en casa, un pequeño homenaje para ti".

Desde aquel fatídico desenlace, la vida de la presentadora ha estado volcada en mantener vivo el legado del joven. Ya sea a través de la publicación del exitoso libro El chico de las musarañas, de la creación de una fundación dedicada a la investigación oncológica que lleva su nombre o del propio nacimiento de la pequeña mediante un proceso de gestación subrogada en Estados Unidos, cada paso que da parece estar guiado por la memoria de quien fuera su único hijo. Ahora, rodeada de sus seres queridos y con la vista puesta en el futuro de la niña, afronta este nuevo año de vida combinando la inevitable nostalgia con la esperanza renovada.