¿Será este el último posado de Ana Obregón con la pequeña Anita?

Ana Obregón anunció en el mes de marzo de este 2025 que había decidido no exponer mediáticamente a su nieta: "A partir del año que viene, mi niña no va a aparecer en ningún lado", aseguró categórica.

Este miércoles comprobamos que todavía está en plazo. Le queda poco para que termine el año y que dejemos ver a la niña en las revistas. Quizá por eso este posado de Hola es el último en el que veremos la carita de la pequeña, que es una preciosidad de cabello rizado que parece sacada de un cuento. No el de Caperucita, que es sin embargo el que parece haber elegido Ana para ilustrar el estilismo de su reportaje navideño. Quizá no el más adecuado, teniendo en cuenta que el grueso de la entrevista gira en torno a Jeffrey Epstein, uno de los lobos más peligrosos de los últimos tiempos aunque con ella luciese piel de cordero. "Conmigo fue siempre un caballero… y claro, ver en lo que se convirtió dos décadas después me sorprende y me duele".

Ana amplía lo que ya ha explicado sobre su relación con el magnate, que, insiste, nunca fue sentimental. Y también deja claro que el empresario ahora fallecido no se hizo rico gracias a los Obregón. Epstein ya era multimillonario cuando conoció a su familia y la prueba era, por ejemplo, el pisazo de 600 metros cuadrados que tenían en Manhattan y en cuya piscina, relata Ana, pasó días enteros.

El resto del reportaje, en el que en ningún momento aclara Ana si los beneficios obtenidos con la exclusiva irán directamente a la Fundación que lleva el nombre de su hijo (lo dejó bien claro la vez anterior) versa sobre lo maravilloso que es poder recuperar la ilusión junto a su niña, que es listísima como ella y como su padre y que tiene unas ocurrencias propias de su edad. Algo que sin embargo no acaba con su tristeza: "Mis noches son muy oscuras, muy negras, de muchas lágrimas, pero cuando amanece y escucho su vocecilla llamándome a las 6:30, ya no hay vuelta".

Un apunte más. Preguntada por el despido de Alessandro Lequio de Telecinco, Ana opta por no posicionarse. "Te puedo decir que fue un gran padre para Aless. Aless lo adoraba a unos niveles increíbles y está muy involucrado en la fundación. Pero de lo demás no voy a opinar ni decir nada. Es la vida de otros y a mí no me incumbe".

LA RUPTURA DE ALEJANDRO SANZ Y CANDELA MÁRQUEZ, UN ENFRENTAMIENTO EN REDES PROPIO DE ADOLESCENTES

A las revistas no les ha dado tiempo a incluir la ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez, que a estas horas parece ser definitiva, a tenor del cruce de mensajes publicados y borrados por ambos en sus respectivas redes sociales. Como si de quinceañeros se tratase. Sólo Hola, que en su edición digital avanzó la exclusiva de la noticia, les dedica un pequeño recuadro en sus páginas de huecograbado en las que, además, apuesta por la reconciliación, citando siempre "fuentes cercanas".

Pero a la foto publicada por Candela y borrada un rato después con unos ciervos con sus cornamentas y una melodía, la de la canción "La Perla" de Rosalía, que habla de ese infiel convertido en "terrorista emocional" que "miente más que habla", se suman dos tuits del cantante que dejan clarísimas sus intenciones. Primero, la frase "Y no soy una perla, soy un océano". Después, la sentencia definitiva: "Sí, me dolió. Pero si vieras quien me consoló, se te borraría la sonrisa".

A estas alturas casi todo el mundo da por hecho que la persona que ha consolado al artista es Andrea Gara, una galerista de 41 años residente en Barcelona que inició su carrera profesional como actriz en México. Morena, no muy alta, de melena larga y negra y muy guapa, se desenvuelve a las mil maravillas en un mundo de lujo y contactos del que presume en sus redes sociales. Los cazadores de redes ya han localizado varias fotografías en las que comparte ubicación con el cantante que demostrarían que Alejandro Sanz podría haber compatibilizado las dos relaciones.

DIEZ MINUTOS HACE RECOPILATORIO DE LOS AMORES Y DESAMORES DEL AÑO

Entre las parejas que han encontrado el amor este 2025 figuran Sara Carbonero y Jota Cabrera; Aitana y Plex; Mario Casas y Melyssa Pinto; Eva González y Nacho; Irene Rosales y Guillermo o Susanna Griso y Luis Enríquez. También Pitingo y su novia de juventud, Lura, Amelia Bono y Álex, su entrenador, o Juan Urdangarín con Sophia Khan. En la lista de los amores rotos figuran Escassi y Sheila Casas; María Cerqueira y Cayetano Rivera; su sobrina Cayetana y Manuel Vega; Los Javis; Irene Urdangarín y Juan Urquijo o Lamine Yamal y Nicki Nicole.

CÓCTEL DE NOTICIAS

Isabel Pantoja vive en Canarias, según Lecturas. Llevaría dos semanas instalada en Gran Canaria, en una casa a 15 minutos de la playa que ha alquilado su promotor, originario de las islas. La idea es quedarse allí hasta que viaje al continente americano para actuar en Chile el 29 de abril y en mayo en Nueva York, Miami y Los Ángeles. La cantante va a estar muy cerca de Anabel, su sobrina favorita.

Álvaro Morata y Alice Campello hacen vida por separado. Semana vuelve a publicar fotos de la pareja aunque esta vez cada uno va por su lado. El futbolista aparece con su hija pequeña en brazos, entrando y saliendo de su casa de Milán. Mientras, la modelo acompaña a uno de sus hijos al fútbol. Aunque los dos acceden al mismo domicilio, la revista da por hecho la separación basándose en que la italiana ya no luce su anillo de compromiso.

Leonor ya vuela sola. El titular era fácil y Semana lo ha elegido para narrar cómo ha sido la primera vez que la princesa heredera se ha puesto a los mandos de un avión. O al menos la primera vez que lo ha hecho con luz y taquígrafos. La Casa Real ha distribuido una docena de fotos que acreditan lo bien que se desenvuelve en la Academia de San Javier.

Chenoa cierra el que, según Diez Minutos, ha sido "el mejor año de su vida". La revista la ha elegido para protagonizar su portada ahora que ha sido elegida para presentar las Campanadas en la televisión pública. La publicación recuerda que está "soltera y feliz" y fantasea con la posibilidad de que se vista con un chándal para la ocasión, algo que ella rechaza: "Sería una gran idea, pero por respeto a mis padres quiero ponerme un vestido bonito".

Pepa Flores despide el año arropada por sus amigos. La cantante ha sido fotografiada por Semana durante un paseo por la ciudad acompañada de uno de sus mejores amigos. Esta va a ser su segunda Navidad sin Massimo Stecchini, su pareja de las últimas décadas, que falleció en septiembre de 2023.