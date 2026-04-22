Tana Rivera y Roca Rey juegan al despiste

Tana Rivera y Roca Rey han puesto en marcha el operativo del famoso que no quiere ser cazado, y ahora no quieren que se les fotografíe juntos. Hola trae nuevas imágenes de la pareja compartiendo espacio y tiempo, pero no de manera gráfica. Quizá por eso no han llevado las imágenes a portada y quedan relegadas a páginas interiores.

Se trata de media docena de fotos en las que vemos a los dos abandonando el restaurante Nudo, en el que cenaron junto a varios amigos horas después de que Roca Rey torease en La Maestranza. Hola confirma que Cayetana Rivera sí que estuvo en la plaza viendo torear a su novio, en contra de lo que se había dicho, pero argumenta que se "camufló con unas gafas de sol" para evitar ser reconocida y que se sentó con su hermana Carmen y no con su padre, Fran Rivera, y la mujer de éste, Lourdes Montes, que sin embargo sí aplaudieron a rabiar al torero en cada faena.

Paz Vega llora desconsolada tras su separación de Orson Salazar

Hola lleva a portada a Paz Vega con una imagen de archivo en la que la actriz posa para algún tipo de campaña publicitaria. Pero se reserva para un recuadro otra foto en la que vemos a la sevillana saliendo de su casa en Madrid, un piso en el barrio de Justicia al que acudió a recoger algunos enseres, a tenor del tamaño del petate que carga a sus hombros.

En algunas de las instantáneas vemos a Paz llorando desconsolada tras sus gafas de sol, "abatida, cabizbaja y muy seria". Ha sido la propia actriz la que ha confirmado a través de su agencia de comunicación que se separa de Orson Salazar tras 25 años de relación y tres hijos en común.

Respecto a las razones, Hola apunta a un desgaste "debido a cuestiones relacionadas con la gestión económica, que habrían terminado por fracturar la confianza ciega que la actriz siempre había depositado en su marido". Lecturas añade que la deuda que tienen con Hacienda podría ascender a tres millones de euros. Por eso, según Hola, Paz "está reorganizando su situación personal y regresando a España, al tiempo que resuelve las cuestiones administrativas y fiscales".

Semana confunde con su titular sobre la 'ruptura total' de la Familia Real

"Ruptura total", leemos en la portada de Semana sobre una imagen de los reyes de España. A su lado, a tamaño menor, un montaje que parece realizado por la reina Sofía en el que posan Juan Carlos I y sus dos hijas.

El mensaje pretende el engaño ya que nos hace creer que algo está pasando entre Felipe VI y Letizia. Sin embargo en páginas interiores no rematan y se limitan a explicar que hay tensiones, pero entre padre e hijo, no entre marido y mujer. La revista se refiere a la última entrevista concedida por Juan Carlos I a Le Figaro, en la que explica que con este Gobierno su hijo, el Rey, no lo tiene fácil y en la que opina sobre la exposición mediática de Leonor, que, a su juicio, debería ser mayor. Semana incluso interpreta como un desafío que Elena y Cristina hayan acompañado a su padre a Francia para recoger su reconocimiento por su libro "Reconciliación".

Aitana y Plex se ríen de sus críticos y promulgan su amor

Semana y Diez Minutos llevan en sus portadas las imágenes de la pareja artística del momento: Aitana y Plex abandonan sonrientes el restaurante en el que acaban de cenar y se meten en un coche en el que se parten de risa. Quizá debido a los rumores de que están atravesando una crisis que fueron pulverizados por la cantante a golpe de tuit.

"Nunca he sido tan feliz ni me he sentido tan llena de amor", escribió Aitana en X para dejar claro su enamoramiento. Ella, alérgica como es a hablar de su vida privada a no ser que sea en un reality en Netflix.

Cóctel de Noticias

La rehabilitación de Iñaki Urdangarin. El exmarido de la infanta Cristina ya no se esconde y varias revistas han incluido en su edición de este miércoles su paso por el torneo Conde de Godó de Barcelona, ocupando plaza de palco junto a su novia Ainhoa Armentia. Aun sabiendo que hay cámaras y que les están enfocando, la pareja no paró de besarse y hacerse arrumacos y selfies. Al día siguiente fue la infanta Cristina la que se dejó ver en el torneo, esperemos que no invitada por los mismos.

Paloma Cuevas y Luis Miguel celebran en París el cumpleaños del artista. Hola tiene fotos inéditas de la pareja durante su última escapada a la capital francesa para cenar con amigos con motivo de los 56 del cantante. Los dos se alojaron en el hotel Prince de Galles, visitaron varias tiendas como dos turistas más y el domingo pasaron el día descansando antes de volver a España.

Primeras fotos de Jon Kortajarena con su bebé. El modelo ha sido padre hace dos meses a sus 40 años y ahora vemos imágenes exclusivas en Hola durante uno de sus paseos con la criatura por Bilbao, su ciudad natal.

Gloria Camila y Álvaro presumen de amor. Atrás quedaron los rumores de crisis y las terceras personas. Vemos a la pareja en Semana durante uno de sus paseos dejando claro que se quieren y que no les importan las polémicas. Próxima parada, la feria de Sevilla.

Pilar Rubio "descumple" años en la portada de Diez Minutos. La presentadora vuelve a la carga con su colección de bañadores y defiende la solidez de su matrimonio durante la campaña de promoción de la firma: "Siento una atracción brutal por mi marido", dice en portada.