Irene Rosales responde implacable a Kiko Rivera tras las amenazas por su anuncio

Lejos de dar un paso atrás tras la durísima reacción de Kiko Rivera a la campaña publicitaria que protagoniza para una conocida marca de frutos secos y en la que lanza una indirecta al hijo de Isabel Pantoja afirmando que "un mix con un mal Kiko es un mal mix", Irene Rosales ha pasado al contraataque. El DJ amenazó con emprender acciones legales y recordó a su exmujer de dónde venía, asegurando que el nivel de vida del que disfruta en la actualidad es "gracias a haberte comido un Kiko". Firme y más decidida que nunca, Rosales ha respondido al padre de sus hijas en televisión y le ha dejado sin argumentos con varias frases verdaderamente demoledoras.

Dejando claro que no se arrepiente de haber aceptado este trabajo publicitario, y defendiendo que el anuncio se ha diseñado desde el humor, la andaluza ha defendido su trayectoria laboral previa a su relación con el cantante. "Antes de ser conocida he sido feliz poniendo copas, siendo socorrista, haciendo todos los trabajos que se me han ofrecido. Si yo me tengo que poner mañana detrás de una barra a poner copas, lo haré con todo el orgullo del mundo, porque soy eso y mucho más", ha explicado ante la audiencia. Además, ha añadido con una enorme crudeza: "Para ser la cornuda de España también me las he comido bien".

Aunque ha reconocido sin tapujos que su exmarido tiene la intención de hundirla, ella asegura sentirse "guerrera", aunque matiza que de momento se limitará a contestar. Después de que Rivera arremetiese duramente contra ella afirmando que "la mente no le funciona" y "no le da para más", Rosales ha lanzado una sentencia tajante frente a las cámaras: "Mi mente ha empezado a funcionar al separarme".

Ante los micrófonos de la agencia Europa Press, ha asegurado estar "superfeliz" con el resultado de la polémica campaña y ha dejado claro que no teme en absoluto una posible demanda por parte del hijo de la tonadillera. "Solo he hecho una campaña publicitaria y fin. No va a haber absolutamente nada que me lo estropee. ¿Acaso he cometido algún delito?", se ha preguntado con evidente ironía.

También ha querido destacar la enorme desproporción en los cruces de acusaciones: "Todos los titulares que estoy leyendo son comentarios brutales hacia mí, pero yo todavía no he hecho ningún comentario brutal hacia él". Ha recordado con firmeza que el eslogan lo ideó íntegramente el Departamento de Marketing y ella simplemente se ha limitado a prestar su imagen al producto.

Respecto a las declaraciones de su expareja sobre cómo se preocupa él por el bienestar de las niñas, Rosales ha sido especialmente contundente. "Yo sé cómo cuido día a día a mis hijas y cómo llevo toda la vida cuidando de ellas las 24 horas del día. Nadie me tiene que dar ningún tipo de lecciones de cómo ser madre", ha zanjado, pidiendo mantener a las menores totalmente al margen de este conflicto mediático.

Finalmente, ha respondido al comentario más doloroso del DJ, quien presumió en sus redes de tener a su madre viva, algo de lo que Irene carece trágicamente tras el fallecimiento de la suya hace varios años. "La pena mía es que no tengo madre porque si la tuviese disfrutaría de ella al máximo, y además a Kiko le ha dado de comer muchos años", ha lamentado visiblemente afectada, asegurando que no espera que le pida perdón y que ahora está centrada en ser feliz junto a su actual pareja, Guillermo, quien la apoya incondicionalmente en este duro trance.