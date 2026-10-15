Las distintas versiones de la ruptura de Roca Rey y Tana Rivera

¿La ruptura del año es definitiva? Esta es la pregunta que se han hecho nuestros colaboradores, refiriéndose a la relación de Tana Rivera y Roca Rey, que ha llegado a su fin después de 6 meses y cuando parecía que la pareja estaba bien. Muchos opinan que quizás se ha visto agobiado y quería llevar la relación por otros derroteros. ¿Demasiada seriedad para una relación de seis meses?

Hola apuntaba las claves en su edición digital: el torero se siente un poco desbordado por lo rápido que estaba yendo su idilio, como demuestra el hecho de lo integrado que estaba ya en la familia de ella. Además de esto, se asegura que, hoy por hoy, Andrés quiere enfocarse mucho más en su carrera dentro de los ruedos.

De momento, tanto Tana como el torero han reaparecido tras su ruptura por separado. Mientras Roca Rey ha aparecido en Pamplona donde ha publicado una imagen de la calle de la Estafeta y ha comido en el restaurante Europa, donde ha posado con sus responsables, Tana no ha querido responder a las preguntas de Europa Press: "No voy a decir nada porque yo nunca digo nada".

El día 17 se iba a celebrar el cumpleaños de Tana en La Consentida, la finca que el torero tiene en Andalucía. Una fiesta que se suspendió el pasado sábado. Como contó Beatriz Miranda en LOC, la invitación incluía una imagen bajo el título "Los sanfermines de Tana" con una ilustración de una pareja corriendo un encierro y entrando en un cortijo. La estaban organizando con gran ilusión y de repente se ha cancelado. Los cerca de 60 invitados empezaron a recibir información sobre la suspensión de la fiesta, pidiendo disculpas por las molestias causadas a los que pudieran haber movido sus planes o contratado trenes. Esto reafirma que a ella le habría pillado por sorpresa.

Jacobo Ostos ha sido condenado a pagar a su hermano Jaime Jr. una cantidad cercana a los 2.000 euros por el delito de agresión leve por el que fue denunciado tras coincidir ambos en un evento celebrado en el Hotel Wellington de Madrid en febrero de 2025. Tal y como ha asegurado el propio Jaime Ostos Jr. a El Cierre Digital, "estudiará, junto a su equipo jurídico, la solicitud de una indemnización", pues, tras "haber sido agredido por su hermano, permaneció un tiempo incapacitado".

Mario Vaquerizo volvió a reunir a sus amigos en la presentación del espectáculo Cabaret, en el que él ejerce como maestro de ceremonias, en el que no faltaron Alaska, Alessia Putin, Fabio McNamara, Topacio Fresh, Natalia Verbeke, las Nancys al completo, Boris Izaguirre, Marta Sánchez, Rosario Flores, Carmen Lomana, Pasión Vega, Alejandro Amenábar, Paco Clavel, Ana Mena, Carlos Latre o Mariola Orellana, entre otros.