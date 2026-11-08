Rocío Crusset anuncia que espera su primer hijo junto a Charlie Schein

La familia de Carlos Herrera y Mariló Montero suma una destacada celebración en el ámbito privado. Su hija menor, la modelo y diseñadora Rocío Crusset, ha anunciado públicamente a través de sus redes sociales que se encuentra embarazada de su primer hijo junto al empresario e inversor norteamericano Charlie Schein. La grata noticia, acogida con entusiasmo en el círculo más íntimo de la pareja, pone el broche de oro a una relación que comenzó hace varios años y que se ha desarrollado con notable discreción a caballo entre España y el continente americano.

La maniquí andaluza ha querido compartir este momento mediante una instantánea en la plataforma Instagram, donde posa sonriente con un vestido verde y llevándose las manos a la cintura para evidenciar su incipiente estado de gestación. Crusset acompañó la imagen con una breve frase en tono desenfadado: "Baby Gringo on the way".

De esta forma tan natural, la joven confirmaba las especulaciones de las últimas semanas y recibía de inmediato una oleada de mensajes de cariño por parte de destacadas figuras de la moda y del periodismo, volcadas con la hija de Carlos Herrera.

Esta dulce espera se produce poco después de su enlace matrimonial, celebrado el pasado 30 de mayo en la ciudad de Nueva York. La ceremonia, de carácter estrictamente civil y privado, reunió exclusivamente a los familiares más directos y a los amigos más cercanos de los contrayentes. Tanto la modelo como Schein han procurado siempre preservar su intimidad frente al foco mediático, compatibilizando sus compromisos profesionales en el sector de la moda y las finanzas con una vida personal alejada deliberadamente de cualquier estridencia.

El nacimiento supondrá un nuevo hito para la saga familiar, convirtiendo de nuevo en abuelos a Carlos Herrera y Mariló Montero, quienes mantienen una relación de estrecha complicidad con sus hijos. Aunque la diseñadora no ha desvelado todavía detalles adicionales sobre el sexo del bebé ni la fecha exacta estimada para el parto, el acontecimiento marca una ilusionante etapa vital para el matrimonio, firmemente asentado al otro lado del océano Atlántico.