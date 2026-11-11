Marcos Llorente y Paddy Noarbe anuncian que esperan su segundo hijo

Nueva etapa familiar para el futbolista del Atlético de Madrid y su esposa. Marcos Llorente y la creadora de contenido Paddy Noarbe han comunicado de manera pública que van a convertirse en padres por segunda vez. La pareja ha escogido sus perfiles en redes sociales para difundir la noticia mediante una serie de fotografías en la playa, donde el jugador acaricia el vientre de su cónyuge junto a un mensaje familiar: "Nuestro amor vuelve a hacerse vida. Gracias por elegirnos, bebé. Eres un sueño para tu hermana, tu papá y tu mamá. Tu familia te espera".

Poco después de compartir la publicación inicial, la empresaria e influencer ha querido aportar algunos detalles más acerca de su estado físico. Noarbe ha confirmado que se encuentra en el cuarto mes de gestación, celebrando el momento con la frase "el milagro de la vida, qué regalo", mientras posaba ante la cámara mostrando sus incipientes curvas premamá. No obstante, el matrimonio ha preferido no desvelar por el momento el sexo del bebé que viene en camino.

Este nuevo embarazo supone la consolidación de un proyecto vital que comenzó hace más de una década. Ambos iniciaron su noviazgo durante su etapa escolar en el instituto, manteniendo una sólida relación que culminó en matrimonio en el verano de 2023 en una ceremonia frente al mar. Dos años después de su enlace, la familia dio la bienvenida a su primogénita, Amor, nacida un 14 de febrero. Con la llegada de este nuevo vástago, el hogar pasará a estar compuesto por cuatro miembros mientras el centrocampista continúa siendo un puntal indiscutible en el esquema deportivo del Atlético de Madrid a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

El anuncio ha generado una inmediata oleada de felicitaciones en el entorno digital, donde numerosos compañeros de profesión y personalidades públicas han querido transmitir sus mejores deseos al matrimonio. Entre los mensajes recibidos destacan las felicitaciones de compañeras del sector como Tamara Gorro y Violeta Mangriñán, así como de colegas del mundo del fútbol entre los que figuran Marc Bartra, Giuliano Simeone y Mario Suárez. La noticia refrenda la estabilidad personal de una pareja que ha sabido compaginar sus respectivas trayectorias profesionales con una vida familiar alejada de estridencias mediáticas.