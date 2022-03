Chanel calienta motores para Eurovisión triunfando con su look 'mojado'

"Como una niña pequeña que ve cumplido su sueño", Chanel estrenó el lunes el primer videoclip de su carrera, el que corresponde a su propuesta para Eurovisión 2022, SloMo, con la coreografía como protagonista y también la lluvia y una pausa dramática como inesperados ingredientes. "Pasamos mucho frío durante el rodaje, pero estamos contentos porque el resultado es muy bueno", reconoció la artista cubanoespañola en una rueda de prensa celebrada exactamente a dos meses de la gran final del 14 de mayo en Turín (Italia).

La artista brilló durante la rueda de prensa con un entallado vestido plateado creado por Sergio Castaño Peña, de la firma Syndical Chamber. El diseño tiene un acabado 'mojado' hiperrealista que aporta el efecto óptico de pegarse al cuerpo como una segunda piel. Para completar el look que hacía clara referencia a su videoclip, Chanel lució melena con efecto mojado.



Dirigido por Paula Casanovas, quien previamente ha trabajado con otras artistas como Bad Gyal, esta producción presenta a Chanel junto a los bailarines que la acompañaron en su victoria en Benidorm Fest. "El rodaje fue muy duro porque fueron muchas horas, además muy exigentes para sacar lo mejor de nosotros", señaló la artista, que repite los movimientos básicos de la coreografía diseñada por Kyle Hanagami, su director artístico y colaborador previo de artistas como Jennifer Lopez.



Entre las novedades que incorpora ese videoclip está un silencio en la parte final, aunque Chanel no anticipó si este se trasladará al directo en Turín. "Consciente de la presión" que supone figurar en el "top 10" de las apuestas internacionales para la victoria en el festival, consideró "buenas" esas expectativas "porque te mantienen activa" para dar la talla. "Y si no se duerme, no se duerme", remató. En ese sentido, comentó que está cuidando mucho la voz y el fondo físico, con entrenamientos "superexigentes". "Es lo que hay, porque es Eurovisión y hay que estar a la altura sí o sí", ha afirmado.

Sobre sus rivales, en un año en el que predominan las baladas, comentado que le parece que "hay nivelazo" y que sus favoritos son Italia, Reino Unido y Albania. Eurovisión afronta un año de perfil bajo, muy baladístico y sin un claro aspirante al triunfo, lo que parece terreno abonado para que el aeróbico y certero SloMo de Chanel certifique probablemente la mejor posición en décadas de España en Eurovisión 2022, que, a dos meses de su final, ya conoce casi todas sus canciones.