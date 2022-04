Enganchón de Joaquín Prat y Marta Riesco en 'El programa de AR'

Marta Riesco ha vuelto a su puesto de trabajo en El programa de Ana Rosa después de tomarse unos días de descanso por el tsunami mediático que ha supuesto su ruptura con Antonio David Flores. El pasado miércoles no quiso entrar en detalles sobre su situación sentimental en el programa de la mañana, sino que esperó a Ya son las ocho para expresarse. "No se puede vivir con la nueva pareja una semana y con la ex otra, estamos viendo una normalidad en cosas que yo no la veo", manifestó.

Unas declaraciones que no han sentado nada bien a Joaquín Prat, conductor del club social de AR. "Creo que te ha molestado que diga que eres mucho más locuaz en Ya son las ocho que en El programa de AR", dijo el presentador en una conexión con Marta en la redacción. La reportera confesó que le "molestó más lo de las neuronas", refiriéndose a que Prat cree que "las tiene más despiertas por la tarde".

Los compañeros de programa protagonizaron un incómodo momento en el que continuaron las pullas. "Las neuronas siempre las tengo activas lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana", soltó Marta para criticar al presentador y sus compañeros. Prat, visiblemente molestó, contestó: "¿No te he tratado yo con la máxima educación, preguntándote con la máxima educación y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago?".

El presentador reconoció que le gustaría que Marta contestara en el programa en el que lleva años trabajando igual que en el de la tarde. "No es un ataque de cuernos. Igual es que, efectivamente, yo no hago las preguntas correctas y en Ya son las ocho te las plantean de mejor manera. Intentaré mejorar, Marta", dijo Prat con tono sarcástico.

Desde que saltara por los aires el romance de Marta Riesco con Antonio David Flores, Prat ha sido uno de los más críticos con la actitud de la reportera. Ella siempre ha llevado por bandera que su sueño cumplido era trabajar en El programa de AR pero, a juzgar por las declaraciones de Prat, parece que tanto él como el equipo no habría visto con muy buenos ojos su exposición en en programa de Sonsoles Ónega.