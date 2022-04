Gloria Camila destapa la gran mentira de Marta Riesco

Marta Riesco continúa retirada de la vida pública en el pueblo natal de su madre, El Romeral, donde se refugió tras hacer pública su ruptura con Antonio David Flores después de que este no acudiese a su fiesta de cumpleaños y se quedase en Málaga junto a su ex mujer, Olga Moreno.

La reportera de El programa de Ana Rosa reapareció este lunes en sus redes sociales y ya planea su regreso a la televisión: "A veces hay que respirar y pensar en uno mismo. He estado en mi pueblo, desconectada del mundo, me he ido enterando de cosas. El médico me prohibió ver contenido sobre mí (…) Vuelvo a estar fuerte, vuelvo a estar renovada. Sigo con mi tratamiento, esto no es cosa de dos días. Los temas de salud mental hay que tomárselos muy en serio. Yo me lo tomo muy en serio. Me parece igual de importante que te duela el estómago a que te duela el alma. Solo espero poder ser la misma de siempre", explicó en un storie de Instagram.

Estas palabras fueron comentadas por Gloria Camila, que como cada semana acudió a su puesto de trabajo en Ya son las ocho para comentar la actualidad. Sin pelos en la lengua, la hija de José Ortega Cano aprovechó para lanzar un reproche contra su compañera de programa cuando Sonsoles Ónega le preguntó sobre cómo es la relación entre ambas: "No soy su amiga, somos compañeras. Nos llevamos bien, sin más", aclaró la colaboradora. "No me invita a su cumpleaños así que amigas no tenemos que ser", le reprochó a la periodista.

Gloria Camila aseguró que durante las pausas del programa, Marta Riesco se ha sincerado con ella sobre el conflicto con Antonio David: "Fuera hablo con ella y me cuenta unas cosas sobre su relación que me sorprenden porque las desconocía o desconozco todavía". A pesar de esa buena relación que mantienen detrás de las cámaras, Gloria Camila reconoce que hay actuaciones de Marta que no entiende: "Yo no dejaría a mi pareja en directo sin haber hablado con él".

Conocedora de parte de la historia, Gloria Camila confirmó que Marta Riesco "sabía desde el miércoles que (Antonio David Flores) no iba a ir a su cumpleaños". Declaraciones que se contradicen con los argumentos que esgrimió Riesco en el momento de la ruptura. Esta contó en el plató del programa de Telecinco que se había enterado del "plantón" del andaluz el mismo día de la celebración (viernes).