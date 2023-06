Belén Esteban ruega a Jorge Javier que vuelva a 'Sálvame': "España te necesita"

Jorge Javier Vázquez anunció se retirada de la televisión ahora que quedan poco más de tres semanas para el final definitivo de Sálvame. Tras una larga ausencia en sus programas y las redes sociales, el presentador de Telecinco se despidió de los espectadores "hasta siempre, hasta cuando pueda", o "hasta que surja", dejando en el aire si volverá en algún momento retomará el mando del que un día fue su "cortijo".

Al menos es lo que desean los compañeros con los que ha trabajado en los 14 años de programa, entre ellos Belén Esteban, que este miércoles ocupó el centro del plató para dedicarle un mensaje a Vázquez. "Esto va para ti, Jorge Javier. El día 23 acaba Sálvame, el programa del que tú y yo y nuestros compañeros tenemos que estar muy orgullosos", comenzó diciendo la colaboradora. "Hemos tenido muchas críticas, pero cuando hacíamos un 20% y un 30% [de cuota de pantalla] no había co... a meterse con nosotros. Ahora, todo el mundo nos critica", dijo dolida.

Durante estos días complicados para el presentador, Belén y Jorge han mantenido conversaciones en privado cuyo contenido prefiere no hacer público, pero le dio las gracias por las cosas "tan bonitas" que le ha dicho. "No lloro de pena, lloro de alegría. Sálvame acaba, es verdad que tenemos que descansar, que tienen que venir cosas nuevas... Pero el día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos", confesó.

Para ella Jorge Javier es "el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en en España" y aunque "asume" que se han hecho "cosas mal", mandó un mensaje positivo no sin algo de maldad. "Deseo de todo corazón que los programas que vienen vivan lo que hemos vivido aquí los que llevamos 14 años y que hagan las audiencias que hemos hecho. Sandra [Barneda], Ana Rosa, te deseo todo el éxito del mundo y a Mediaset, os mando un beso", sentenció.

La duda sobre el regreso de Jorge persiste aunque lo cierto es que el de Badalona jura que "volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana", anticipando una ausencia prolongada. "Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para demostrarme su cariño, apoyo y comprensión. Asegura haber se emocionado "hasta la lágrima" y sigue, no obstante, pensando que toda su trayectoria "valió la pena". ¿Le pondrá en broche final?