La última edición de Gran Hermano acabó la noche del jueves en Telecinco. Y lo hizo con un desenlace en el que, por primera vez, no se pudo designar un ganador entre los dos finalistas, Asraf Bono o Lucía Sánchez.

Los potenciales resultados de la votación iba a ser muy ajustados, pero lo que sucedió sorprendió tanto a la organización como a la presentadora Marta Flich.

"Se ha colapsado la App por la avalancha de votos que estamos recibiendo", advirtió la presentadora. "Si no se soluciona, tendremos que tomar medidas extraordinarias", dijo.

Los más de dos millones de votos colapsaron, en efecto, las centralitas, divididas entre los dos participantes. Lo último que se supo fue que había una ajustada diferencia de 0,4 puntos entre las distintas votaciones.

Hubo sorpasso entre Lucía y Asraf, pero los datos no eran claros y la organización tomó una decisión inédita en la larga historia del espacio. "Somos conscientes de que por un fallo técnico no habéis podido votar. Esta noche no proclamamos ganador, lo haremos el domingo en una gala especial", dijo Flich.

María Jesús Ruiz, en el plató con el maletín del dinero en la mano, no pudo entregar nada y tendrá que esperar al fin de semana. En los tres días que median hasta el domingo por la noche Asraf y Lucía, eso sí, no volverán a la casa de Guadalix de la Sierra.