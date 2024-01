Marta López demuestra tener tablas como integrante de Gran Hermano Dúo. La colaboradora de Telecinco ha contado dentro de la casa de Guadalix su experiencia con un antiguo ligue que ha definido de la manera más enigmática -pero contundente- posible.

"Un affaire secreto" con "un hombre muy poderoso". Así ha definido Marta López ante sus compañeros la relación que mantuvo con una persona de la que no da el nombre, pero del que asegura que "lo conocéis todos".

Llama la atención, sin embargo, el contexto en el que se produjo tal revelación. Mayka, otra de las concursantes, se pintaba los labios y asemejó la barra de cacao con las partes íntimas masculinas.

A Marta López no le dio vergüenza reconocer que sí, que se había topado con esa situación un tanto decepcionante. "Sí. Estuve más de un año tonteando con un chico, más de un año... Además, no voy a decir quién es porque lo conocéis todos. No os lo digo ni muerta. Cuando llegué y vi aquello, dije que eso había que avisarlo", explicó.

En esta línea, siguió comentando: "Llevábamos un año jiji, jaja, un pedazo de tío... Dios mío de mi vida. Lo conocéis todo el mundo porque su profesión es pública. Nadie sabía que yo estaba tonteando con él. A ver si te crees que ha salido todo lo que tal…".

Naturalmente, el asunto dio que hablar y mucho en el plató de Telecinco, con los colaboradores elucubrando sobre la identidad de este "pedazo de hombre". "Es de todas las cadenas, no de Telecinco," añadió la propia Marta para subrayar la importancia del personaje. Kike Calleja dijo conocer quién era el afortunado, pero no quiso desvelar el nombre como favor a su amiga, como también Raquel Abad.