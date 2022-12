La gran mentira de Marta López y Alba Carrillo: "Esto lo han montado ellas"

La crónica rosa ha contado con Isabel González, Daniel Carande, Paloma Barrientos y Beatriz Miranda para abordar todos los temas de la actualidad social. Centrada una vez más en el affaire de Alba Carrillo y Jorge Pérez y la polémica posterior en los platós, con la modelo enfurecida y el exguardia civil escondido con su familia en Palencia.

Un culebrón que, tal y como confirmó la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, "han estado preparando Alba y Marta desde el comienzo", dijo en referencia a la modelo y su mejor amiga, Marta López, que les "prestó" su casa para que acabaran la noche.

La maniobra -opinó Federico Jiménez Losantos- es "evidente", y deja a Marta López como "la Celestina más traidora de la historia". "Lo fundamental -dejando de lado si el vídeo se grabó "legal o ilegalmente"- es que alguien se cepilla a un señor casado que quiere que no se sepa".

"Primer día después de la cosa: aparecen diciendo que no ha pasado nada. Lo dice Alba y lo dice Marta. La primera versión fue que no había nada. Ni cama ni dormitorio, cada uno a su casa. Aquí no ha pasado nada. Segundo día: aquí ha pasado de todo, lo dice Marta con la aquiescencia de Alba y ahí es donde empieza todo", explicó Losantos sobre el devenir de los acontecimientos.

Lo que significa una cosa y solo una cosa: "Empezaron mintiendo". "Esto lo han montado Marta López y Alba Carrillo. Todo lo de que Jorge y su mujer habían firmado por un reality es mentira. Y la que va al Deluxe es Alba Carrillo".