Esther Doña rompe su silencio sobre el rumor "totalmente falso" del voraz Jorge Pérez

El fin de semana ha prolongado la polémica entre Alba Carrillo y Jorge Pérez a raíz de lo sucedido en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn. Además del nuevo brote de la modelo contra Aurelio Manzano en el plató de fiesta, Alba tiene que enfrentar ahora la reacción de algunos de los implicados, aunque sea secundarios, en el drama.

En una de sus múltiples apariciones en los últimos días tratando de ofrecer su versión de los hechos, Alba Carrillo dijo tener el apoyo de Fidel Albiac o incluso Esther Doña, la que fuera esposa del fallecido marqués de Griñón.

"Ha habido grandes sorpresas. Me ha escrito Esther Doña para apoyarme, me ha escrito mucha gente. Fidel Albiac también, que nunca me falla, él me llamó en nombre de los dos. Me dijo que no dejará que me lapiden", dijo Alba en su podcast junto a Nagore Robles.

Pero según ha podido saber la crónica rosa de Es la mañana de Federico, no todo parece ser como lo cuenta Alba. La misma Esther Doña se ha manifestado al respecto asegurando que "es totalmente falso, ni siquiera conozco al tal Jorge", dijo en referencia a Jorge Pérez.

Doña que no menciona el mensaje a Alba Carrillo, trata así de desvincularse del "culebrón de Alba y Jorge donde me han metido…". Solo que Doña añade algo al margen de las palabras de Alba Carrillo asegurando que la había escrito, y es que "dicen que Jorge intentó algo conmigo".

Así pues, con este desmentido enviado a la crónica rosa de esRadio, la colaboradora de Y ahora Sonsoles se distancia del drama romántico que está aclarando titulares estos días. "Qué pesadez que siempre estén inventando sobre mi y quieran involucrarme en este tipo de temas", ha asegurado.