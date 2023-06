Marta López, destrozada por la boda de Kiko Hernández: "Ya no formo parte de su vida"

Este jueves el programa Sálvame soltó una de las últimas bombas antes de su final definitivo: Kiko Hernández se casa con Fran Antón este fin de semana en Madrid. La pareja decide darse el 'sí quiero' después de una discreta relación de un año de la que apenas han trascendido detalles. Desde que comenzaron a sonar los rumores sobre su nueva ilusión, el colaborador se ha negado a confirmar la relación aunque sí confesó estar en un momento "muy feliz" de su vida.

Una boda que se celebrará este sábado 10 de junio y a la que acudirá un grupo muy reducido de invitados. Todos ellos familia y amigos cercanos a la pareja y que tendrá lugar en el Bingo Las Vegas, situado en el barrio de Simancas y cuyo dueño es amigo de Kiko. La que no asistirá será su gran amiga Marta López que este jueves se enteraba de la noticia a la vez que sus compañeros y los espectadores: "No sabía nada. No me lo ha dicho. Estoy triste de no formar parte de la vida de Kiko en estos momentos. Veo estas imágenes y me pongo contenta de que esté así, si ha decidido que no esté en su vida...", dijo completamente rota.

La que durante años presumió de ser mejor amiga del tertuliano recibió la noticia con dolor al no haber sido informada antes pero con alegría por ver feliz a Kiko: "En mi vida me imaginé que se fuera a casar y no fuera a estar en la boda". Aunque reconoció que en el último año su amistad se había enfriado, jamás pensó que fuese "hasta ese punto": "El amor que siento por él y el cariño no ha cambiado y puede ser que estuviéramos distanciados, pero jamás imaginé esto".

El resto de sus compañeros también se mostraron muy sorprendidos por el secretismo con el que Kiko ha llevado no solo su boda, sino su relación: "Si él ha decidido casarse de esta manera lo que tenemos es respetarlo (...) Entiendo que Marta se emocione, a mi también me hubiera gustado que me lo hubiera dicho. Mejor que tú que conoces a Kiko, sabemos cómo es él con sus cosas".

La primera reacción de Kiko Hernández

Unas horas después de hacerse pública la fecha de su boda, el colaborador ha reaparecido en sus redes sociales con un mensaje para sus seguidores. Muy sonriente y en una sala de teatro, Kiko Hernández ha compartido en perfil del Instagram su divertido plan cultural para la tarde de este jueves: "Disfrutando por segundo día como un enano" de una obra llamada 'Waterloo'.

Totalmente ajeno a la noticia y sin hacer referencia a ella: así es como se ha mostrado el colaborador tan solo unas horas después de que su programa haya contado que en solo dos días va a contraer matrimonio con el que hasta el momento había definido como un gran amigo y un estupendo compañero en el teatro.