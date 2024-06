Adara Molinero tuvo que ser evacuada de la playa por el equipo médico de Supervivientes All Stars a causa de una fuerte reacción alérgica que hizo que se le inflamara la cara. Una situación que le provocó un gran bajón físico y emocional cuando apenas llevaba unos días en Honduras. "Adara ha tenido que ser evacuada, el motivo ha sido una fuerte reacción alérgica, pero tranquilos porque en todo momento ha estado en manos del equipo médico del programa", explicó Jorge Javier Vázquez.

"Me duele toda la cabeza, me arde. Me encuentro mal, siento que tengo la cara deforme", le explicó Adara a sus compañeros cuando le dio la reacción y al verse en el reflejo de las gafas de bucear. A pesar de ser atendida de inmediato por el servicio médico, la situación de Adara no mejoraba y tuvo que ser evacuada de la playa. "Me sacan ya de aquí, me acabo de ver y esto no es normal, toda la cara desfigurada", se quejó ella entre lágrimas asustada porque pensaba que no fuera para tanto.

Durante la gala del jueves el programa conectó en directo con ella dejando ver su rostro completamente hinchado. "No hay ningún tipo de peligro, es algo que te ha hecho reacción alérgica, pero es verdad que tienes la cara", trató de tranquilizarla el presentador. "Siempre en mi vida pienso que se puede más y hay veces que hay que parar y decir: 'no se puede, no puedes y ya está, no pasa nada (...) Siempre estoy pensando en no decepcionar a nadie y no me quiero decepcionar a mí", dijo, antes de afirmar que necesitaba irse a casa con su familia.

Tras esto, Jorge Javier le confirmaba que podía volver a la playa ante la autorización del médico, pero ella lanzó un claro mensaje: "Todas las personas que me quieren que me ayuden a irme". Y así fue. Adara se convirtió en la primera expulsada gracias a los votos del público tras una experiencia agridulce. La finalista de Supervivientes 2023 se marchó contenta de poder volver con su familia y se despidió del programa y los compañeros muy emocionada.