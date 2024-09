Vuelve 'Gran Hermano' a Telecinco: ¿qué fue de sus ganadores?"

11 / 18

Ángel Muñoz (GH 11)

Con el premio del concurso ayudó a sus padres a pagar la hipoteca y donó un buen pellizco a Global Humanitaria. No era muy fan de la televisión y decidió no hacer carrera en la pequeña pantalla. Se centró en la música, su verdadera pasión, y grabó un disco llamado Lo que había soñado, que tuvo éxito. Sin embargo, en 2020 desveló que se vio por la crisis económica consecuencia de la pandemia del coronavirus. Primero perdió su trabajo y se quedó sin ingresos, por lo que tuvo que dejar su casa e instalarse en una furgoneta. Ángel decidió reinventarse y seguir con las clases de yoga y pilates online. "Creedme que me ha costado dar este paso, sudor, lágrimas y zozobra, pero sinceramente estoy muy orgulloso de mí. Sé que me va a ir bien si no es con esto con otra cosa, y me siento muy tranquilo, en calma y sobre todo, feliz", explicó.