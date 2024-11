El vídeo que demuestra el cinismo de La Sexta en sus ataques a Íker Jiménez

La campaña de los medios de izquierdas contra Iker Jiménez ha alcanzado su cenit esta semana. El programa Horizonte se ha visto salpicado por un polémico vídeo protagonizado por uno de su colaboradores, Rubén Gisbert, donde se le puede ver preparándose para entrar en directo en el espacio de Cuatro. En él aparece el colaborador poniéndose de rodillas en el barro para mancharse los pantalones.

Iker Jiménez no tardó en dar la cara sobre este hecho, lamentando la actuación de su colaborador y anunciando su inmediata salida del programa: "Mi equipo siempre sabe que no damos indicaciones porque no hay guión. Nosotros no le dijimos nada, ni al cámara ni a nadie, y es muy triste que en una situación como la que es, cuando llevamos cuatro días sin dormir, esta gilipollez nos manche". "Me genera hasta mal cuerpo", continuaba el presentador haciendo alusión a su colaborador: "Me has fallado".

Explicaciones que continuaron este jueves desde el propio plató del programa: "Me tuvieron que agarrar porque quería matar a Rubén Gisbert. No es colaborador ni es de este equipo. Estaba haciendo un gran trabajo, y eso no se lo quita nadie. Y además sé que no hay ninguna maldad. Otra cosa es el caos. Un vídeo bastante impropio de esta situación". No obstante, el presentador asume como propia la responsabilidad de la actuación de todas las personas que pasan por su plató. "Yo soy responsable de todo esto, y soy responsable de hasta la última persona que entra aquí. No voy a escudarme, no he sido cobarde en mi vida. Yo asumo lo que pasó. Rubén Gisbert es abogado, no es de mi equipo, sin embargo conectamos con él y ha estado aquí de invitado. Llevaba cuatro o cinco días de barro hasta arriba y gastándose su dinero. Intentó ayudar a todo el mundo y eso no lo va a quitar ningún vídeo. Viendo el vídeo yo quería matarlo", explicó.

Tampoco eludió hablar del tema de los supuestos fallecidos del parking de Bonaire, admitiendo su error al afirmar que podría haber más de 700 cadáveres en su interior: "Ha sido una situación tan caótica... Lo primero, nuestro respeto. Íbamos a hacer un minuto de silencio, pero ha habido tantos acontecimientos que sé que ustedes quieren que nosotros nos expliquemos. Con honestidad y el corazón en la mano y errores y virtudes, les hablo (…) En esta cadena de errores, reflexionando, el caos que existe allí no lo pueden entender si no están allí. En ese caos hemos hecho cosas buenas, hemos intentado ayudar a todo el mundo y hemos cometido errores".

"Nunca me he alegrado tanto de que mis fuentes fallen. Que no les digan que yo he dicho que ha habido 700 muertos. Revisen la grabación. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos dentro del parking. Los periodistas nunca podemos decir las fuentes, pero les aseguro que no era 'Perico el de los Palotes'. Nos fiamos", añadió sobre este tema, asegurando que se dejó llevar por la indignación y perdió la objetividad. "Yo estaba demasiado indignado. Y un periodista no puede estar demasiado indignado, eso no es bueno, porque se pierde la objetividad. Yo lanzo un tweet personal. No es Mediaset, no es Horizonte. Un tweet donde digo que va a haber muchos muertos. Error. Pero es en mi casa, en la madrugada, hasta los cojones y pensando que nos están engañando".

El cinismo de La Sexta

Como era de esperar, los medios de izquierdas no han tardado en recoger los errores, reconocidos, por el presentador de Cuatro y utilizarlos para seguir alimentando su campaña de desprestigio. Una campaña que comenzó hace meses, cuando el programa Horizonte comenzó a ganar adeptos hasta convertirse en estos últimos días en uno de los espacios más seguidores de la televisión de nuestro país para informase sobre todo lo relativo a la DANA.

Uno de los medios que más han alimentado este odio contra Iker Jiménez ha sido La Sexta, que en un nuevo ejercicio de cinismo han lapidado al presentador por hacerse eco de las informaciones sobre los presuntos fallecidos en el parking. Información que ellos mismos dieron en uno de sus informativos. Como se puede ver en el vídeo que ya circula por redes sociales, La Sexta también habló sobre esta noticia cuando aún no había la suficiente información como para asegurar que había cadáveres en su interior: "La situación es difícil. El nivel de agua llega a la superficie del parking. Tiene una capacidad de 5800 plazas, imaginen la cantidad de vehículos que debe haber. La UME ha entrado y ha reconocido el terreno. Hemos preguntado por los fallecidos que puede haber. No nos dan una cifra. Después de visualizar y ver algunos cadáveres, los están anotando y esperar la orden judicial para poder moverlos", dice el reportero de la cadena que ahora señala a Iker.

Doble vara de @laSextaTV: crucifican a Iker Jiménez por hacerse eco de las informaciones sobre los fallecidos en el parking, cuando ellos también lo hicieron. Lamentable campaña para atacar a su competidor solo porque les gana en audiencia #Horizonte pic.twitter.com/PsPWwxjA6l — Criticón TV (@criticotvspain) November 8, 2024

Esta doble vara de medir demuestra que la subida de audiencia del programa de Iker Jiménez ha puesto muy nerviosa a su competencia. Tanto, que incluso se han inventado un nuevo programa llamado Conspiranoicos, que coincide en emisión con el de Cuatro, y donde se dedican a señalar a periodistas y colaboradores que no comulgan con sus ideas.