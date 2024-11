De 'El baile del Gorila' al Benidorm Fest 2025: Melody rumbo a Eurovisión

La localidad alicantina de Benidorm se prepara para conocer al próximo representante de España en Eurovisión. Una vez más, la selección de aspirantes al Benidorm Fest 2025 ha sorprendido a los eurofans con algún que otro nombre. Como cada año, entre los 16 aspirantes anunciados por RTVE se encuentran nuevas promesas del panorama nacional, pero también artistas veteranos que ya tienen un gran recorrido. Esta edición una de las grandes sorpresas ha sido la candidatura de Melody.

El baile del gorila, que hacía saltar a toda la familia, se convirtió el hit del 2000 y en disco platino. Con tan solo 10 años, ya tenía su primer álbum publicado. Desde entonces, Melody ha publicado cinco álbumes y ha participado en concursos como Tu cara me suena o Pequeños gigantes.

Ahora, Melodía Ruiz se presenta a sus 34 años al festival alicantino, del que ya muchos le consideran como una de las favoritas por sus números en redes sociales y la viralidad de su nombre en las últimas horas, con Esa diva. "Es una canción habla de que cualquiera puede ser diva", explica la andaluza durante la presentación.

No es la primera vez, Melody casi representa a España en Eurovisión hace 15 años, cuando participó en ‘Eurovisión: El retorno' con el tema Amante de la luna y del que finalmente salió victoriosa Soraya Arnelas y su canción La noche es para mí tras un empate de puntos.

"La verdad es que siempre ha estado alrededor mío lo del Benidorm Fest", recalca. "Los años no solo sirven para cumplirlos, hay un proceso, un aprendizaje. Me encanta el arte, soy un culo inquieto y me encanta aprender y superarme", explica emocionada sobre esta nueva andadura.

La edición del Benidorm Fest se celebrará del 28 de enero al 1 de febrero de 2025, y este año, la gran novedad, es que todo el dinero recaudado con las entradas irá destinado a los afectados de la DANA. El ganador, y representante de España, viajará a Basilea, Suiza, para optar al micrófono de cristal el 17 de mayo, tras la victoria de Nemo este año en Malmö con su canción The code.