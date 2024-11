María Isabel vuelve a Eurojunior para apoyar a la nueva promesa: Chloe DelaRosa

¡Es hoy, es hoooy! Esta noche conoceremos al ganador de Eurovisión Junior 2024, ¿ganará España? Son muchos los que piensan que Chloe DelaRosa tiene muchas posibilidades de hacerse con el Micro de Cristal.

El evento eurovisivo ha resurgido este año, pues la canción recuerda a aquel "Antes muerta que sencilla" que nos robó el corazón y alcanzó el primer puesto hace 10 años en Lillehammer, Noruega. Siendo así la única española en hacerse con el premio.

Hace 20 años de aquel triunfo y María Isabel no ha dudado en visitar a las pequeñas artistas antes de su actuación. "¿Cuantos años tenías cuando hiciste el videoclip?", le preguntan. La cantante de temas como "No me toques las palmas" tenía 9 años cuando interpretó la canción de Eurojunior y, emocionada, recuerda su experiencia a través de Chloe DelaRosa, que tiene la misma edad y se enfrenta a la misma aventura. "Disfrutadlo muchísimo", anima.

¡ES HOY! Esta tarde Chloe DelaRosa y su equipo representarán a España 🇪🇸 en #EurovisionJunior2024 con #ComolaLola Ayer conocieron a @mariaisabelAMQS, ganadora de Eurovision Junior 2004, que les deseó mucha suerte 🍀 🗳️ Recuerda, #YoVotoAChloe, gratis en https://t.co/Twmug64I2h pic.twitter.com/KCa4peD82b — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) November 16, 2024

El hito musical de María Isabel se ha convertido en banda sonora de la infancia de muchos jóvenes de nuestro país que hoy reconocen aquella falda de lunares y corazón en el pecho, y no dudan en bailar la coreografía con la que conseguimos el triunfo del festival.

"Como la Lola", promete ser un nuevo ‘hit’, y es que ya lo es. El temazo caracterizado como una canción infantil que hace bailar a los más pequeños ha traspasado los rangos de edad, y todo aquel que escucha el estribillo no logra sacárselo de la cabeza.

Chloe DelaRosa y su equipo se comen literalmente el escenario con #ComolaLola. 🌼 Disfruta de 30 segundos con realización en EXCLUSIVA 🌸 Y no te olvides de votar por nuestra cantista mañana, desde las 21h, en https://t.co/Twmug64I2h. ¡Es gratis! https://t.co/XPKvvZ2RNe pic.twitter.com/hbx5Q6yGxs — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) November 14, 2024

La joven promesa de 9 años rinde homenaje con su propuesta a todas aquellas artistas con las que sueña convertirse en un futuro: Taylor Swift, Karol G, Rosalía, Olivia Rodrigo y Shakira. Mostrando una especial admiración por ‘la Faraona’ del mundo flamenco, Lola Flores.

Chloe se posiciona como una de las favoritas entre los 17 jóvenes talentos de diferentes países: Albania, Alemania, Armenia, Chipre, España, Estonia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Macedonia, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania.

¿Cómo votar en Eurojunior?

Entra a la página web oficial jesc.tv y elige a tus tres favoritos.

¡Vota por Chloe DelaRosa en #EurovisionJunior2024! 💥Vota a partir de las 21 horas GRATIS en https://t.co/Twmug64I2h 💥 Convierte a nuestra cantista en la protagonista.#LetsBloom #JESC2024 #YoVotoAChloe pic.twitter.com/BuoMBEadUm — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) November 15, 2024

¿Listo para conocer al ganador de Eurojunior?