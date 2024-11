Tres extrabajadores de 'El Hormiguero' apoyan a Broncano en su guerra contra Motos

David Broncano acusó el pasado jueves a Pablo Motos desde La Revuelta de haber ejercido "presiones" para impedir que el piloto Jorge Martín participara en su programa, una grave acusación que Broncano dejó caer sin aportar pruebas. El suceso generó debate y puso encima de la mesa las prácticas y dinámicas existentes entre productoras de televisión.

En los minutos de coincidencia entre La Revuelta y El Hormiguero, Broncano rellenó el programa con imágenes de animales mientras Motos entrevistaba al actor inglés Hugh Grant. Un momento que llevó al show de Antena 3 a superar por apenas unas décimas a su competidor en La 1.

En medio de la polémica, hasta tres extrabajadores de El Hormiguero publicaron mensajes en X posicionándose al lado de Broncano. Jandro, que durante 14 años contó con una sección de magia y cámaras ocultas y se marchó en 2020 para centrarse en el espectáculo, escribió: "Viendo animales en prime time".

https://x.com/Jandro/status/1859722742595191213

El guionista y científico Flipy, uno de los excolaboradores más conocidos, además de compartir el mensaje de Jandro y el vídeo de la explicación de Broncano, publicó: "Qué maravilla cerrar con los animales, me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche. Mis respetos, La Revuelta. TVE, la próxima próxima vez os dejo material de Campamento Flipy". Además, también compartió el mensaje de José Pablo López, artífice del fichaje del presentador por la cadena pública: "Si no luchamos por lo que creemos, es poco probable que las cosas cambien. Callar no es siempre la mejor opción".

Que maravilla cerrar con los animales me parece una joya de la comedia lo que habéis hecho esta noche 😂😂😂😂 Mis respetos @LaRevuelta_TVE _TVE jaja la próxima vez os dejo material de Campamento Flipy 😄😄#LaRevueltaTVE — Flipy (@Flipytwit) November 21, 2024

Por último, la escritora, periodista y presentadora Raquel Martos se unió al apoyo a Broncano. "Hoy estaba en un evento y me he perdido La Revuelta. Por lo que os leo, han hecho un programón", escribió junto a una foto de Bambi, en relación a las imágenes de ciervos que emitió el show. Martos fue colaboradora en la segunda mitad de la década de los 2000 hasta que fichó por la pública.

Hoy estaba en un evento y me he perdido @LaRevuelta_TVE, por lo que os leo han hecho un programón… 😍 pic.twitter.com/sWQNcmJ5po — RaquelMartos 🦋 (@RaquelMartos) November 21, 2024

Una polémica que El Hormiguero trató de zanjar con una breve explicación a través de las redes sociales: "Ha sido un malentendido sin mayor importancia. Dos semanas antes de la final, habíamos acordado contar en exclusiva con Jorge Martín en nuestro programa. Hoy uno de sus representantes ha cometido un error al cambiar la visita que tenían programada con otro piloto. Tras lo sucedido, Dorna, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo, contactó con los representantes para resolver la situación".