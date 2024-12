El elfo travieso, la nueva tradición (no tan nueva) que esconde las trastadas de los ayudantes de Papá Noel

Los niños comienzan a soñar con la ilusión de los días más especiales del año pues las festividades navideñas están cada vez más cerca. La Navidad es una época mágica llena de tradiciones de la que los más pequeños disfrutan llenas de emoción. Aunque cada país tiene sus propias costumbres en los últimos años hemos incorporado nuevas prácticas para celebrar esta festividad.

Los boomers y milenials siempre contado los venticuatro días previos hasta Navidad con el calendario de adviento, ahora los más pequeños se emocionan con la llegada de los elfos de Papá Noel. Si bien se trata de una tradición que surgió hace poco más de una década, ha conseguido cautivar a todo el mundo.

Los trabajadores de orejas puntiagudas llegan en paquete desde el Polo Norte y llaman a la puerta de los niños para repartir ilusión. La carta dedicada a los remitentes enviada por Santa Claus contiene dos únicas instrucciones comunes, aunque contiene normas personalizadas: los más pequeños de la casa deben ponerle un nombre y no se les puede tocar ya que, si esto ocurre, la magia se pierde.

Estos elfos se esconden y observan el comportamiento de los niños, cada noche cobran vida y vuelven al Polo Norte para informar a Papá Noel si han sido buenos, sorprendiendo así los ayudantes con divertidas trastadas para amenizar la espera de su jefe.

¿Cómo surgió esta tradición?

La tradición del elfo travieso se remonta al año 2005 con el libro "The Elf on the Shelf: A Christmas Tradition", en español "El elfo en la estantería: una tradición navideña". Narra la historia de los elfos que trabajan cada Navidad para ayudar a Papá Noel a preparar los regalos para los niños de todo el mundo.

Gracias a las redes sociales las publicaciones más divertidas se volvieron virales y el éxito de los ayudantes los ha convertido en la gran tradición de los hogares en las fiestas navideñas.

¿Dónde puedo conseguir un elfo travieso?

Todos sabemos que los elfos traviesos de Papá Noel vienen desde el Polo Norte, pero si todavía no ha encontrado tu hogar puedes puedes adquirir la versión original de The Elf on the Shelf que dio origen a esta tradición o cualquier otra en el comercio más cercano, o a través de Amazon. Sin embargo, los más originales deciden confeccionar su propio elfo travieso.