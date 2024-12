Omar Ayuso: "Alaska me cambió la vida"

Omar Ayuso participa en la docuserie de Alaska Revelación, los tres capítulos "salud, dinero y amor" prometen ser todo un éxito. En ellos, Olvido Gara compartirá los aspectos más íntimos de la vida como artista.

"En el documental aparece gente muy joven que a mi me gusta lo que hacen y a ellos les gusta lo que hago yo", explica Alaska. "Me hace mucha ilusión que haya conexión entre gente que yo he admirado y una generación que podrían ser mis hijos y que siguen teniéndome como alguien en quien pueden pensar en un momento dado", reflexiona.

El actor y director revela que tanto fue su fanatismo que, de pequeño, se ponía los tacones de su madre y hacía playback de sus canciones. "Nunca he tenido un referente tan fuerte como ella", explica. "Crecer y tener la oportunidad de participar en un documental sobre su vida...", comenta emocionado. "Ha sido muyy emocionante, porque yo soy muy muy muy fan de Alaska desde pequeño", confiesa el intérprete.

Omar, de 26 años, vivió en un pueblo durante su infancia, cuenta que no compartía los mismos gustos musicales o televisivos que sus compañeros de clase y de su edad. Pero cuando descubrió a Alaska, a la que describe como aquella "mujer con el pelo negro" interpretando la canción Absolutamente, fue toda una revolución para el joven.

Alaska, "referente generacional": La multitud de caras conocidas que quisieron acompañar ayer a la protagonista en la presentación de su documental coinciden en una cosa: Alaska es un referente musical para todos.

La vida de Omar cobró sentido en aquel momento, pues Alaska le abrió un abanico de referentes: "Me descubrió a Pedro Almodóvar, gracias a eso descubrí lo que era el cine y lo que es mi vocación", el actor ha participado en series como ‘Élite’ durante siete temporadas, en cortos, vídeos musicales y películas como On the Go y Les Paradis de Diane. También a cantantes como David Bowie o Blondie, "una serie de cosas a las que no había accedido", explica.

"A mi, literalmente, Alaska me cambió la vida", concluye con emoción. El que se declara como gran fan de Alaska desvela que el tema que más escucha de la artista es "Electricistas".