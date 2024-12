Estas son las 16 canciones elegidas para el 'Benidorm Fest 2025'

Hoy es el día. Por fin han salido las 16 canciones que interpretarán encima del escenario los artistas seleccionados para la próxima edición de Benidorm Fest y del que saldrá el representante de España en Eurovisión 2025.

Como cada año, el festival recoge una gran variedad de estilos musicales, desde baladas, a música electrónica, pasando por por el flamenco, sonidos pop o más alternativos. Este año contamos con la presencia de artistas con carreras más consolidadas como son el dúo formado por Sonia y Selena o Melody, y también con artistas emergentes que en la presentación han enfatizado sus ganas de arrasar en el festival. Así suenan las 16 canciones:

Carla Frigo interpretará "Bésame" canción que ha abierto la presentación, y de la cual explicaba que toda una "declaración de intenciones".

Celine Van Heel interpretará "La Casa", canción que según ella explicaba "Es un homenaje a todas las mujeres que se han sentido atrapadas en una casa".

Chica Sobresalto interpretará "Mala Feminista", canción compuesta por ella desde "el salón de su casa": "Me emociona porque son cosas que me han dolido mucho en algún momento".

Daniela Blasco interpretará "UH NANA", una de las favoritas por la carrera artística en el mundo del baile urbano que tiene a sus espaldas y que por lo tanto, la puesta en escena promete ser de las más espectaculares del festival.

David Afonso interpretará "Amor barato", que según explicaba, "suena a ser libre por fin. A salir de algo que no te conviene".

DeTeresa interpretará "La Pena", una canción que te lleva a la España clásica, y que además tiene una gran dificultad vocal: "Es un viaje, una historia que va evolucionando y es súper complicada, tiene 7 cambios de tonos".

Henry Semler interpretará "No lo ves", una de las balada románticas de la edición y de la que está "Muy orgulloso y feliz" de que pueda llevarla al Benidorm Fest.

"V.I.P." es la canción que interpretará de J Kbello, ritmo muy parecido al que hemos visto en ediciones anteriores como con Famous con "La Lola"

K!NGDOM interpretará "Me Gustas Tú", canción pop con ritmo electrónico muy pegadiza y que también hemos podido ver en ediciones anteriores con Vicco y su "Nochentera" que seguro que la vemos en lo más alto de las listas de las más escuchadas: "Esperamos que la gente no pueda sacársela de la cabeza".

"LOCA XTI", de Kuve, es sin duda una de las canciones más "eurovisivas" de la edición, con el ritmo electrónico y la letra, estamos seguros que será la favorita de muchos: "Es una canción que va mucho conmigo. Yo quiero que el amor esté presente", explicaba.

Lachispa interpretará "Hartita de Llorar", una apuesta muy diferente a lo que hemos visto en ediciones anteriores. La mezcla de estilos, la letra y las notas tan altas a las que llega, la convierte en una canción muy llamativa: "No me la pongo tanto porque la siento tanto que no quiero gastar las energías para darlo todo en el Benidorm Fest", explicaba.

"Te Escribo En El Cielo" es la canción que interpretará Lucas Bun. En el evento de presentación se ha emocionado al hablar de su madre, por la cual asegura que "si no fuera por ella, no estaría aquí".

Mawot interpretará "Raggio Di Sole", una canción en italiano que ha dejado a todos sorprendidos. Es alegre, festiva y parece que durante los minutos que dura la canción, trae el verano de vuelta.

Mel Ömana cantará "I’M A QUEEN", una canción con muchos efectos de sonido y estilos diferentes que combinan a la perfección: "Es una canción exigente, y me estoy preparando desde el principio", comentaba.

"Esa Diva" la interpretará Melody. Su aparición en el Benidorm Fest es uno de las grandes sorpresas de esta edición y que por tanto, su canción era una de las más esperadas. Tiene fuerza y ese ritmo "eurovisivo" que todos los fans quieren por lo que seguro que tendrá una puesta en escena espectacular.

Y finalmente, "REINAS", la canción que interpretará el dúo formado por Sonia y Selena, que al igual que Melody era una canción muy esperada y como ellas mismas afirman, su mayor objetivo es "volver a hacer bailar a la gente con todo lo que conllevaba Sonia y Selena, verano, calor y fiesta", y lo han conseguido.

Estas son las 16 candidaturas para la edición del Bendidorm Fest 2025 y de la que sabremos el ganador y por tanto, el representante de Eurovisión 2025 el próximo 1 de febrero.

Entre las novedades, por primera vez se podrá votar de forma gratuita a través de su aplicación. Además, este año todo lo recaudado con las entradas de la edición, de la cual ya se han vendido todas, marcando un nuevo récord histórico del festival, irán destinadas a las víctimas de la DANA, y que además, han incluido una fila 0 para que todo el que quiera aportar su granito de arena pueda hacerlo.