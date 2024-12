Es ya una tradición que Cristina Pedroche acuda a ‘El Hormiguero’ en el último programa antes de las vacaciones de Navidad y donde suele dejar pistas y detalles sobre el tan esperado vestido que va a llevar para dar las Campanadas de Fin de Año en Antena 3 TV.

Cristina Pedroche, que lleva 11 años consecutivos presentando el espacio junto a Alberto Chicote, es consciente de la gran expectación que genera entre el público y que, además, suele cosechar grandes datos de audiencia como el que tuvieron en 2023, cuando lograron un récord histórico con un 39% de share y 6.666.000 espectadores.

Aunque Pedroche reconoció que las audiencias le importan muy poco, este año tendrán una seria competencia con TVE y David Broncano y Lalachus. "A mí nunca me agobia el dato. Yo solo compito contra mí misma. Las audiencias son para los jefes".

Asimismo Cristina Pedroche ha contado en exclusiva que este año en Antena 3 tienen otro set de Campanadas que será una terraza más grande y renovada.

Las pistas de Cristina Pedroche sobre su vestido

"No he dicho que lleve fluidos como tal sino que el año pasado era relacionado con el agua y que este quizá no se aleje mucho", comenzó diciendo. "Puedo ir de Frozen, quien sabe", comentó cuando le han preguntado si tenía que ver con el hielo. "Este año va a ser muy grande. Traigo la exclusiva a aquí. En la capa predomina un color y por dentro otro diferente. Son como tres colores. Pero no es rojo", ha explicado.

Asimismo señaló que "No me lo he probado. Quizá esto sea otra pista. No sé si es incómodo. No he podido todavía. Quizá sea un traje que se lo pueda poner cualquier persona tenga el cuerpo que tenga", ha añadido. Pablo Motos le preguntó"¿Es porque puede degradarse, romperse?" a lo que Pedroche comentó. "Me da rabia venir porque sois muy listos. No se derrite".

Además de confirmar que el vestido está hecho en España, comentó que "es el año en el que el vestido es más grande y es más Pedroche. Es enorme. Por eso no me lo he podido probar. No está en esta ciudad ahora mismo. Es 'made in Spain' por supuesto. Los diseñadores y todo el mundo involucrado en este sueño, porque no es un vestido, es un sueño podrían haberlo hecho para Beyoncé o Lady Gaga para una MET", ha revelado. "Todo está mega pensado. Desde los pies a la cabeza".