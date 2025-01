Meghan Markle, toda una "cocinillas" en su nueva aventura de Netflix que se estrena el 15 de enero

Ya hay fecha para el estreno de la nueva docuserie de Meghan Markle. El miércoles 15 de enero se estrena "With love, Meghan", un programa que constará de ocho episodios de 33 minutos cada uno, y que contará con una serie de amigos de la duquesa de Sussex que acuden a la mansión californiana de Montecito, en el condado de Santa Bárbara, mientras recibe a unos cuantos amigos invitados de Hollywood, al estilo "Mi casa es la tuya" de Bertín Osborne, para cocinar y charlar con ellos.

Asimismo, el programa también incluirá temas de estilo de vida y hogar como la desconocida afición de la duquesa por la apicultura (la veremos sacando miel de una colmena con la protección adecuada) o por la agricultura mientras recolecta verduras y frutas.

En el tráiler promocional que confirma la fecha de estreno del programa, vemos a varias de las estrellas invitadas como Abigail Spencer, excompañera de reparto de Meghan Markle en la serie 'Suits', o la actriz y cómica Mindy Kaling, de 46 años, quién comenta en el tráiler que el momento vivido en la cocina de Meghan había sido "uno de los momentos más glamurosos" de su vida. Asimismo, vemos a Meghan paseando por huertos y campos, o seleccionando flores para arreglos florales.

El anuncio del nuevo programa llega también con la nueva cuenta de Instagram, siete años después de cerrar la anterior poco antes de contraer matrimonio con el príncipe Harry. El primer post es un vídeo compartido el primer día del año, vestida de blanco corriendo por una playa vacía. Después de detiene para escribir "2025"

"With Love, Meghan" es el quinto proyecto que surge del acuerdo firmado con Netflix por 100 millones de dólares. Su primer proyecto, fue en 2022 llamado "Harry & Meghan", que fue el estreno documental más visto de la plataforma. También crearon "Heart of Invictus", un documental que sigue a los atletas que participan en el evento deportivo fundado por el príncipe Harry para veteranos de guerra heridos, y "Live to Lead", una docuserie sobre líderes mundiales impactantes. Su último estreno, "Polo", la serie de cinco partes sobre el polo profesional y que se estrenó en diciembre, no llegó al top 10.