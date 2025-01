María Pombo resuelve las dudas de su ausencia a los Premios Ídolo en un cara a cara con Dulceida

María Pombo y Dulceida han formado parte de las polémicas más sonadas de las redes sociales. Los premios Ídolo siempre han sido motivo de debate entre los espectadores, por los galardonados, el jurado y la falta de invitados. La sobremesa, el podcast de Susana Bicho, amiga íntima de Domenec, ha sido el lugar de encuentro de las dos grandes influencers de España donde ambas han aclarado las noticias que han tratado de enfrentarlas.

Y es que María Pombo fue la protagonista de la última edición de 2024, y no precisamente por estar presente y recibir elogios, sino por todo lo contrario, debido a su ausencia que se convirtió en la pregunta más repetida en la alfombra y que cuestionó la relación de amistad entre las reinas de las redes.

"Ella y yo hemos hablado muchísimo del tema", explica Dulceida en el podcast. "Hemos discutido. Una de repente se ha enfadado, la otra no", desvela la influencer, "como dos amigas que discuten", continúa.

Pombo expresa la relación de su ausencia con su enfermedad. En los últimos años María se ha hecho más selectiva a la hora de asistir a eventos. La influencer padece esclerosis múltiple, una enfermedad en la que se sufren brotes que se asocian con empeoramiento de los síntomas, y en momentos de estrés es más común tener dolencias. "Quiero dar menos motivos a mi cuerpo para tener ese tipo de brotes", explica, "un brote puede ser irrecuperable". Pombo es consciente de que los eventos son un "terreno hostil" que le generan ansiedad. "Me siento incómoda", ha confesado.

"Para mi tampoco es cómodo no ir", María cuenta que recibió un gran número de mensajes estando en Nueva York durante el día de la celebración de la gala. "En la cabeza me duele menos no ir que cruzarme con gente que quiero decirles cosas, pero no me atrevo", confesó finalmente a la pregunta tan repetida de por qué no asistió a los Premios Ídolo. "Me han hecho mucho daño, no las palabras, lo que ha venido a raíz de lo que han dicho", refiriéndose a determinados compañeros creadores de contenido que han juzgado sus pensamientos componiendo una imagen pública de Pombo con la que no se siente identificada y que ha sido motivo de mucho hate recibido. "Genera una inseguridad en mí que me siento una impostora estando ahí", sentencia. La influencer ha asegurado en varias ocasiones no trasmitir de la misma forma y con la libertad que lo hacía en sus inicios debido a su alcance en redes sociales y la posterior tergiversación de la información que provoca confusiones. Ahora es más políticamente correcta para no ofender a una minoría y evitar mensajes de odio, pues en varias ocasiones sus palabras han sido motivo de debate y enfrentamiento.

"Si vienes es la manera de que no haya polémica", dice Dulceida. Los premios organizados por Aída reconocen la labor de los creadores de contenido digitales "es un evento creado para todos", explica. "La intención es que todo esté bien", asegura Domenec. Aída se debate entre un dilema personal y profesional, por un lado entiende la posición de María y su decisión, pero por otro "la quiero y tiene que estar". "Creo que si que te sentirías cómoda", se dirige hacia su amiga Pombo, "Yo me encargaría de que no te cruzaras", recalca. Asimismo, hacen referencia al número de asistentes con el que no se sentiría cómoda la mujer de Castellano, y mientras Dulceida ve que unas 20 personas es un número bajo, María ve una gran cantidad.

Pombo, Dulceida y Susana Bicho están de acuerdo de que las polémicas no las hacen ellas como influencers, sino el revuelo que surge tras las decisiones tomadas y las interpretaciones de los medios y de los seguidores de sus perfiles.