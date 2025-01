Victoria Federica cuenta cómo ha recibido su familia su salto a la televisión

El próximo 10 de enero llega a Antena 3 uno de los estenos más esperados de la temporada: la quinta edición de El desafío, donde un grupo de famosos muestran sus habilidades en distintas artes. Pruebas que pueden ir desde lo más artístico, como cantar y bailar, a retos más desafiantes que ponen en riesgo la integridad física del concursante.

Esta nueva tanda de capítulos, capitaneados de nuevo por Roberto Leal, trae a nuevos famosos dispuestos a dar lo mejor de sí mismos: Manuel Díaz 'El Cordobés', Roberto Brasero, Susi Caramelo, Lola Lolita, Genoveva Casanova, Gotzon Mantuliz y el que sin duda es el gran fichaje de la temporada, Victoria Federica.

Este miércoles pudimos ver a la hija de la infanta Elena en la rueda de prensa donde se mostró algo más cómoda que en ocasiones anteriores y explicó el motivo que la ha llevado a aceptar su primera aventura televisiva: "Lo intentaron la temporada anterior, pero no me sentía segura. Me lo volvieron a ofrecer y pensé, ¿por qué no?".

La ‘royal’ reconoce que llegó "asustada" a su primer día de grabación al sentirse fuera "de su zona de confort" pero todos la hicieron sentir "en casa y en familia": "Esta experiencia ha sido un regalo y no me arrepiento". Se trata de la primera vez que la joven participa en un programa de televisión, más allá de la entrevista que ofreció a El Hormiguero y su paso por algunos podcasts de éxito.

Igual de feliz se encuentra su familia, quiénes según Victoria Federica, han vivido muy de cerca su paso por el concurso: "Están muy contentos todos de que haya hecho esto y felices por mí". Y es que aunque le costó decidirse y dar el paso de fichar por el concurso de Antena 3, ahora está feliz y no se arrepiente de su decisión. "Es lo mejor que he podido hacer. La evolución ha sido sorprendente para mí, porque no me esperaba estar tan suelta al final del programa. Al principio, pensaba que me iba a morir de los nervios. Poco a poco me fui desenvolviendo y he conseguido superarme en muchas cosas que jamás hubiera hecho en mi vida y menos en televisión. Me he propuesto retos que los he superado".

Espera que los espectadores de El desafío se sorprendan y conozcan esta nueva faceta suya: "Mi intención es sorprender a todo el mundo. Cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy muy contenta con lo que he hecho. Si quieren cambiar su forma de pensar, encantada, pero como no lo puedo controlar yo...".