Esta es la mejor manera para hacer una foto a la Luna

Seguro que en alguna ocasión has sentido la necesidad de hacer una foto a Luna, pero te has dado cuenta de que no es tan fácil como parece. Sacar el móvil y hacer una foto rápida al satélite es un error que puede llevar a que la foto no salga como se tiene planeado.

En este artículo se muestran cuáles son los consejos que se deben seguir para poder hacer una fotografía de calidad con la ayuda de las recomendaciones del usuario de TikTok @shotbymarcos.

Mejor un vídeo que una foto

El primer consejo que este usuario comenta puede sonar contraintuitivo, pero es mucho mejor grabar un vídeo que usar el modo foto. Con el vídeo seleccionado, recomienda bajar la exposición a -2 y a continuación hacer zoom a la Luna. Después de este paso, se comienza a grabar y se desliza con el dedo la pantalla para alcanzar un punto de saturación en el que la Luna se vea nítida.

Sin embargo, algunos usuarios pueden tener más dificultades que otros para realizar estas fotografías por contar con teléfonos muy antiguos. El usuario del vídeo emplea un iPhone, pero los usuarios de Android –dependiendo del modelo— pueden tener funciones más limitadas que los usuarios de IOS. Los teléfonos que no cuentan con un modo específico para hacer fotos a la Luna pueden jugar con otros ajustes para acercarse a una fotografía más profesional. De manera manual se pueden seguir los consejos de la web Móvil Zona:

Zoom : hacer zoom hasta que la imagen sea nítida.

: hacer zoom hasta que la imagen sea nítida. Balance de blancos : la mejor opción es dejarlo en automático, pero se puede modificar para ajustar la temperatura de color.

: la mejor opción es dejarlo en automático, pero se puede modificar para ajustar la temperatura de color. Enfoque : deslizar la barra de enfoque para que sea lo más nítida posible.

: deslizar la barra de enfoque para que sea lo más nítida posible. Velocidad de obturador : configurándolo en 1/2000 debe ser suficiente.

: configurándolo en 1/2000 debe ser suficiente. Exposición : configurar entre 1 o -2 EV.

: configurar entre 1 o -2 EV. Sensibilidad ISO: usar un valor bajo en torno a 100.

Con estos consejos se podrá tomar una fotografía profesional, aunque, de nuevo, algunos modelos tampoco cuentan con tanta capacidad para manejar estos ajustes. Para estos móviles más limitados se puede comprar una lente para colocarla en la cámara del dispositivo o comprar un trípode para ayudar a la estabilidad del teléfono.

De igual manera se pueden hacer fotos menos profesionales, pero acudir a programas como Photoshop o SnapSeed para mejorar a posteriori la fotografía es una solución recomendable.