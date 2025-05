La fotografía de Amelia Bono que ha revolucionado a sus seguidores: "¿Eso es un preservativo?"

Amelia Bono, la hija de José Bono se ha ido de viaje a las Islas Mauricio, un viaje de ensueño para descansar y desconectar del ritmo frenético de la ciudad, sin embargo lo que seguro no esperaba era hacerse viral por una de sus últimas fotografías.

En los últimos años, ha querido compartir gran parte de su vida a través de sus redes sociales, donde acumula más de medio millón de seguidores en Instagram. A través de fotografías y videos, muestra sus estilismo para inspirar y dar ideas a los usuarios que día a día comentan en sus publicaciones.

En su último "post", donde comparte algunos de los increíbles paisajes que le ha regalado las islas, sus outfits para salir de noche o sus nuevos conjuntos de bañadores y biquinis, muchos han sido los que han reparado en algunos detalles de una de sus fotografías. En ella parece fotografiándose en un espejo con un bañador naranja y unos shorts de encaje blancos, sin embargo los usuarios han reparado en uno de los objetos que hay detrás tirado en el suelo.

"¿Eso que hay en el suelo es un preservativo?", se preguntaba un seguidor, "Lo del suelo. No entiendo esa foto. Y además está abierto" escribía otro al poco tiempo, "Pues muy bien, mujer precavida. Es lo que hay que hacer" sentenciaba otro. Alguno en cambio, especulaban sobre qué podía ser el objeto, si una media enrollada, un pañuelo o un calcetín.

La fotografía enseguida se hizo viral, con lo que Amelia no tardó en responder a los cientos de comentarios de la publicación: "¡Madre mía! Lo que me queda por leer. Nunca dejáis de sorprenderme. Pero me he dado cuenta que es mejor no contestar". Lejos de aclarar qué era lo que se encontraba en el suelo, ha preferido no entrar en la polémica ni dar más detalles.

Amelia Bono y Manuel Martos

La pareja que formaban Amelia Bono y Manuel Martos definitivamente se rompió en 2024 tras quince años de matrimonio y cuatro hijos en común. A pesar de la separación, la pareja mantiene una excelente relación, lo que ha llevado a varios rumores de reconciliación en múltiples ocasiones, tal es así, que en el mes de febrero la hija de José Bono tuvo que desmentir que estuvieran juntos de nuevo.

Oficialmente no se ha formalizado el divorcio y tienen un acuerdo privado respecto a la gestión del tiempo con sus hijos. Además, a ninguno de los dos se le ha conocido una pareja oficial.