La broma que dejó a Netflix sin varios contratos millonarios con Taylor Swift

El próximo 12 de diciembre llega a Disney+ 'The End of an Era', el documental de Taylor Swift que mostrará los entresijos de la gira The Eras Tour, la más exitosa de la historia de la música. Dos años en los que la estadounidense dio 152 conciertos en 51 ciudades, vivió dos desengaños amorosos, alcanzó el estatus de milmillonaria, escribió dos discos y se enamoró del que ya es su prometido, el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

Además, la plataforma de streaming también emitirá 'The Eras Tour | The Final Show', una ampliación de su anterior documental estrenado en 2023 en cines y posteriormente en Disney+ que incluirá el set de The Tortured Poets Department, el disco que lanzó en 2024 e incorporó a sus conciertos el verano de ese mismo año. Disney pagó 75 millones de dólares a Swift en 2024 para poder transmitir en exclusiva Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) en todo el mundo, superando la oferta de otras plataformas como Netflix.

En 2019 Netflix se hizo con los derechos de emisión de 'Miss Americana', el documental que mostraba una serie de eventos de la vida de la cantante, como la grabación de su disco 'Lover', sus problemas con los trastornos alimentarios, el juicio por agresión sexual contra un presentador de radio o su decisión de hablar abiertamente de política por primera vez en su carrera. La cinta fue un éxito de audiencia y crítica, pero a la plataforma se le escurrió entre los dedos su contrato con Swift en 2021 por culpa de una broma sexista en una de sus series: 'Ginny y Georgia'.

En el guion se comparaba la vida amorosa de una de sus protagonistas con la de Taylor Swift, a quien se le conocieron varios novios durante su juventud y sobre lo que corrieron ríos de tinta: "¿Por qué te importa? Pasas por los hombres más rápido que Taylor Swift". La artista, espectadora de la serie, se apresuró a mostrar su malestar en las redes sociales. "Hola 'Ginny y Georgia'. El 2010 llamó y quiere que le devuelvan su chiste aburrido y profundamente sexista. ¿Qué tal si dejamos de definir esta mierda como divertida? Además, Netflix, después de 'Miss Americana', este atuendo no os queda bien", escribió.

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp — Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021

Aquello marcó un antes y un después en la relación de la cantante con la plataforma y un año después, Swift decidió vender los derechos de emisión de otro documental, 'Folklore: The Long Pond Studio Sessions', a Disney+. Sin duda un varapalo para Netflix ahora que Swift se ha convertido en la artista más grande del momento, rompiendo varios récords tras el lanzamiento de su último álbum, 'The Life of a Showgirl' y convirtiéndose en la artista femenina que más discos ha vendido, superando a Madonna.