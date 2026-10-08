Oh Capitán, Mi Capitán...

¿Se ha notado que esta semana se cumplían tres años del 7 de Octubre? Un atronador, vergonzante silencio institucional se ha abatido una vez más sobre la cruel memoria. Quien esto firma asistió al homenaje a las víctimas celebrado en Barcelona. Alcancé a ver a un par de representantes de Junts, uno del PP y a Jordi Aragonès, primo del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès (ERC), al que con humor calificó de "oveja negra de la familia".

Jordi Aragonès será el candidato a la alcaldía barcelonesa por Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, el único, que yo sepa, que pidió suspender la infame manifestación de celebración de la matanza del 7 de Octubre -celebración de la matanza, sí; han leído bien- convocada ayer en la Ciudad Condal por una plataforma conectada con el aparato de propaganda de Hamás que literalmente nada en subvenciones públicas del Ayuntamiento de Jaume Collboni.

La infame manifa no se suspendió, pero asistieron cuatro gatos. No todas las ausencias se debieron, me temo, a un arrebato de decencia, sino más bien al pavor a la lluvia que el sábado anterior ya había obligado a cancelar una protesta del Sindicat de Llogateres. Alá los cría y ellos se juntan.

En la otra cara de la moneda, un momento mágico que tuvo lugar justo el día antes, el 6 de octubre. Un encuentro celosamente privado –los organizadores temían hacerlo público– con Itzik Cohen, el actor israelí que en la serie Fauda interpreta al que probablemente sea el segundo personaje más querido y más carismático de todo el reparto: el Capitán Ayub, un jefe de inteligencia del Shin Bet –seguridad interior de Israel–, con especial mano para los interrogatorios y la negociación con sus contrapartes árabes. Cohen ganó el papel memorizando a velocidad de vértigo siete páginas en árabe, lengua que no tiene el gusto de hablar.

Fue una tarde sensacional. Quien esto firma siempre ha huido como de la peste de mitificar a los actores porque te llevas muchas decepciones. No hace falta recurrir a ejemplos sangrantes como el de Javier Bardem. Incluso actores mucho más relajados, coherentes y sensatos, sin un guionista detrás, pierden mucho lustre, se te quedan en ganado muy fotogénico. No es el caso de Itzik Cohen, un hombre inteligente, de mente juguetona y rápida, ideas claras y altísima vibración para los que sean sensibles a estos detalles. Nada más hay que seguir su apasionante trayectoria: nacido con un físico que desafiaba las leyes de la Naturaleza y del Actor's Studio, por gordo, vamos a hablar claro, nadie daba un duro por él -su maestra de pequeño le juró que no llegaría a nada en la vida-, pero se abrió camino como la primera drag queen oficial de su país.

¿A quién se le podía ocurrir convertirlo en todo un Capitán Ayub? Quien fuese, estaba inspirado por los dioses del verbo, que ya se sabe que van a favor de los judíos. Su terca vis cómica irisa todo el profundo dramatismo del personaje –particularmente profundo en la cuarta temporada– y es una de las claves de que Fauda fuese un éxito mundial, la serie más vista de toda la historia de Netflix, particularmente en países árabes vecinos de Israel. Porque es una serie inmensamente empática. Para entendernos, un western –los western de ahora pasan en Oriente Medio– donde los israelíes son los vaqueros y los palestinos son los indios y, aunque todos vamos con los primeros, no dejamos de comprender y hasta de apreciar la tragedia de algunos de los segundos.

El final de la cuarta temporada parecía pensado para dejarlo ahí, para no perseverar en la historia. Y de repente, el 7 de Octubre. En cuanto se anunció que habría una quinta temporada de Fauda, la expectación subió como la espuma. ¿Y cómo harán para mantener el finísimo pulso de las cuatro entregas anteriores bajo la presión de algo así?

Bueno, quien esté viendo la serie, once episodios de nada, convendrá conmigo en que la prueba ha sido ampliamente superada. Una narrativa que avanza como un reloj o mejor como un rompecabezas. Rescatando muy poco a poco los restos del naufragio que para todos los personajes supuso el 7 de Octubre.

"Estoy convencido de que Fauda existió para hacer posible este momento, esta quinta temporada", afirmó muy seguro de sí mismo nuestro Capitán. Las estrellas de la serie están volcadas en un ejercicio de promoción –además se viene película...– que es también de autoafirmación y de reivindicación. Itzik Cohen denunció sin tapujos que ahora mismo en Hollywood no están muy buscados ni los actores ni los directores judíos. Los productores sí, ya se figurarán por qué. Pero poner un nombre israelí demasiado arriba en los créditos es hacerse candidato a un boicot miserable que pocos inversores están dispuestos a asumir.

¿Qué hacer ante eso? ¿Ponerse de perfil, esconderse? Itzik Cohen recomienda y practica justo lo contrario: "No nos podemos esconder porque allá donde estemos nos señalarán, es mejor entonces dar la cara". Por ejemplo, a él, a Cohen, el 7 de Octubre le pilló en Nueva York, en ciernes de un macroevento que las circunstancias convirtieron en una recogida de fondos para las víctimas del ataque. Él llegaba a la puerta cuando fue interceptado por una pareja de fans que iban con un perro. El perro resultó ser importantísimo para explicar su presencia allí. La pareja se aprestaba a celebrar sus ocho años de casados, el marido decidió celebrarlo comprándole a su esposa un anillo de diamantes en Tiffany's, pero el perro hizo de las suyas en la selectísima joyería y tuvieron que salir de allí a toda leche, muy avergonzados, dejando la compra del anillo para otra ocasión. Pero de repente se les ocurrió celebrar de otra manera: donando 24.000 dólares a Israel en esa hora de dolor. Itzik Cohen todavía se emociona acordándose. Continuará.