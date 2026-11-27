Soy periodista autónoma por cuenta propia. Facturo bastante menos de 85.000 euros al año. Cada tres meses, el Gobierno se lleva el 21 por ciento de todo lo que gano –sin contar la declaración anual de la renta– y a cambio no me da ni la hora. No me atrevo a irme de vacaciones ni a ponerme enferma. He sobrevivido a un cáncer que gracias a Dios pude torear en verano, cuando baja el ritmo de tertulias. Si alguien me pregunta qué plan tengo para la jubilación, siempre contesto: el mismo que Ernest Hemingway.

No sé qué me da más asco, si cómo ha tratado a los autónomos este Gobierno que se presume progresista, pero que no deja progresar a nadie que no dependa de un sueldo o de una paga de la Administración, o esta reforma de chichinabo que de repente se ha sacado de la manga, y que la mire como la mire, la lea del derecho o del revés, me parece una burla. Macabra. ¿Cómo que quien se quiera acoger a hacer una sola declaración de IVA al año, no cuatro, tendrá de todos modos que adelantar la pasta cada tres meses, y los adelantos no los calculará ni el contribuyente ni su gestor sino, atención, la mismísima Hacienda Menda Lerenda, basándose en lo facturado el año anterior? ¿Y si este año por lo que sea has facturado la mitad, de momento paga y calla, y ya te lo devolverán ellos cuando les dé la gana?

Les parecerá que se estiran como un brazo de gitano cuando incrementan ligeramente los "gastos de difícil justificación", a los que no han parado de meter hachazo tras hachazo, sin avisar encima. Hasta el punto de poder multarte por intentar deducir exactamente los mismos gastos aceptados el año anterior. Cambian ellos las reglas de juego sobre la marcha, y el defraudador –¿delincuente confeso?– eres tú. Te vas a ver a tu gestor, y este sabiamente te aconseja –de nuevo– pagar y callar. Sepan ustedes que yo no me puedo deducir ni las gafas que ahora mismo llevo puestas y sin las cuales me resultaría imposible escribir este artículo, porque Hacienda considera que también las uso para ver otras cosas, no sólo la pantalla del ordenador.

Pedro Sánchez se ha pasado por el sobaco durante años la directiva europea que obligaba a aflojar la garra con que su Gobierno estruja a los pequeños autónomos. Lo peor es que si hay sanción europea, no la pagan Sánchez ni ninguno de sus ministros, no; la sanción sale de los impuestos que pagamos los mismos perjudicados por su malversación. Que no otro nombre tiene hacer un uso espurio de los recursos públicos. Normal que a Carles Puigdemont y a otros rebeldes sin causa pero con coche oficial les indulten y amnistíen los cientos de miles de euros nuestros, de la gente, que se pulieron en su infame procés. O lo que Chaves y Griñán se pulieron en Andalucía con los ERE. De verdad les digo que mientras estas cosas a ellos personalmente les salgan gratis, las seguirán haciendo con total descaro e impunidad. ¿No era Salvador Illa quien decía que qui la fa, la paga? Pues ¿a qué esperamos?

De verdad creo que urge esa auditoría general de las cuentas del Estado que Alberto Núñez Feijoo ha prometido, aunque miedo me da verla… y ver las consecuencias que tiene. No sé a ustedes, a mí me parece obvio que Sánchez se propone morir matando, es decir, poniéndoselo muy difícil a quien gobierne después de él para poder hacer una política económica y fiscal medio decente. ¿Se podrán bajar impuestos, reducir la inflación y proteger el sistema de pensiones con la caja saqueada y vacía, y con medio país convencido de que ser progre es vivir a lomos de los impuestos que se le saquean a la otra mitad? Por menos de esto han estallado revoluciones y guerras. En pie, autónoma legión.