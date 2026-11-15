Abascal en Cornellà

La curiosidad es una de las cualidades básicas para ser... periodista. Cosa que no son ni David Broncano ni Jordi Wild. Conste que esto no lo digo porque ninguno de los dos haya pasado por una Facultad de Periodismo. Hay periodistas muy buenos, consagrados incluso, que han estudiado otras cosas. Personalmente yo me arrepiento de no haberlo hecho —estudiar otras cosas— y hacerme con el oficio periodístico en el día a día, en lugar de estudiar para periodista y tener que hacerme una cierta cultura general en mis ratos libres.

No, para mí lo sustantivo para negar la consideración de periodistas a Broncano y a Wild es que, sin cuestionarles la gracia y el interés que cada cual quiera atribuir a sus entrevistas, trabajan un nicho de mercado que en la práctica es un limbo deontológico. No están obligados a respetar ciertas normas que sí tenemos que acatar los periodistas reglados. Por ejemplo, rendir cuentas de si nuestras entrevistas son literales o están editadas y por qué.

Santiago Abascal no es el primer político que impone condiciones para ser entrevistado y que, si esas condiciones no se cumplen, declina. Jordi Pujol solía revisar todas sus entrevistas antes de que se publicaran —y cuando digo todas, digo todas— y por supuesto cambiar lo que le daba la gana para autorizar que vieran la luz. O aceptabas eso, o te quedabas con las ganas. Ha habido candidatos presidenciales que han dejado la silla vacía en debates, o que han vetado años enteros a comunicadores de primera fila en medios de comunicación importantísimos. Ateniéndose siempre a las consecuencias, claro. A las buenas y a las no tan buenas para sus intereses.

El problema, o uno de ellos, es que últimamente todo este ecosistema ha perdido credibilidad. Que un comediante y un youtuber, por muy buenos que sean cada uno en lo suyo, desplacen a los profesionales del cuarto poder en el interés colectivo dice poco de ese cuarto poder... y de los otros tres. La gente ya hace más caso de los que comunican por fuera que de los que comunican desde dentro.

En parte eso ocurre porque se ha abusado mucho de "lo que no se puede decir", de decir lo que no era y/o de dar gato por liebre informativa según las presiones, los intereses y el paradigma del momento. La vida real y la publicada pueden llegar a tener muy poco que ver. Dos ejemplos prácticos: el editorial conjunto de no sé cuántos medios de comunicación catalanes para fingir una mayoría social para reformar el Estatuto de Cataluña o para proclamar su independencia que nunca existió, o las barbaridades que día sí, día también, se dicen y se publican sobre Israel que no resisten un análisis. Si Émile Zola volviera a nacer no daría abasto a acusar a diestra y a siniestra.

Hablaba de que la curiosidad es la célula madre del periodismo. Por curiosidad, asistí —o intenté asistir— este domingo por la mañana al anunciado mitin de Santiago Abascal en Cornellà. No hice uso de mi carnet de prensa, no me acredité. Fui a pelo, mezclada con el "pueblo llano", a ver qué pasaba.

Llegué cuarenta y cinco minutos antes de la hora a la que estaba anunciado el acto en un auditorio con capacidad para 750 personas y ni pude entrar. Fuimos otros tantos cientos los que nos quedamos fuera. Mientras hacíamos cola, un grupito de autoproclamados antifascistas berrearon todo lo que se les ocurría y más frente a un estoico cordón de los Mossos d'Esquadra: "Fuera fascistas de nuestros barrios"; "Sin policía no sois nada"; "Abascal a la guillotina"; etc.

Eran cuatro gatos muy ruidosos que me parecieron representativos de poco o nada excepto de una histérica voluntad de negar la voz, el voto y quién sabe si el derecho a la existencia a nadie que no pensara lo que ellos. En la fila de los aspirantes a entrar al acto había un poco de todo. Desde el que gritaba "viva España" y "Abascal presidente" hasta "Pedro Sánchez hijo de puta", que tampoco es lo que se dice una arenga ejemplar. Pero la mayoría era gente normal, con un aire entre hastiado e ilusionado, que me recordó al tipo de público que se solía ver en los primeros actos de Ciudadanos antes de la gran decepción. Escribo esto con melancolía, ya saben por qué.

Ante la evidencia de que la mitad del aforo se iba a quedar fuera del auditorio, Abascal se trepó al techo de una furgoneta para improvisar un parlamento de desagravio con el que se podía estar de acuerdo más o menos, pero en el que, ya me perdonarán, no acerté a percibir acentos fascistas. No más que los presuntos acentos falangistas que en su día algunos le quisieron atribuir a Albert Rivera. Ni Rivera era un marciano, ni lo es Abascal. Ambos son tipos bastante más normales que Irene Montero, Arnaldo Otegi o Carles Puigdemont. Coinciden además en poder adentrarse en el cinturón rojo de Barcelona —y del PSC…— y tocar el corazón de la verdadera clase obrera, la que no tiene tiempo ni ganas de jugar al antifascismo de salón. No sé qué va a pasar el 29N. Pero el pernicioso vicio de llamar ultra a cualquiera que te rompa los esquemas puede dejar con un palmo de narices a más de uno. No sería la primera vez.